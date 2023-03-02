Кремль назвал нападение диверсантов в Брянской области атакой террористов

В Брянскую область 2 марта проникли диверсанты с Украины, сообщал губернатор Александр Богомаз. ФСБ указывала, что при участии сил Минобороны ведет работу по «уничтожению украинских националистов»

Фото: Олег Яковлев / РБК

Власти предпринимают меры по «уничтожению террористов», которые совершили атаки в Брянской области, «детали будут идти по линии силовиков», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Речь идет об атаке террористов. Сейчас предпринимаются меры по уничтожению террористов», — передал слова Пескова корреспондент РБК.

Президент Владимир Путин, по словам его пресс-секретаря, получает доклады от ФСБ, Минобороны и Росгвардии о том, что предпринимается для «противодействия террористам» в Брянской области.

О проникновении «диверсионно-разведывательной группы» с территории Украины в село Любечане Климовского района (находится в непосредственной близости от границы с Черниговской областью Украины) сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, диверсанты обстреляли автомобиль, в результате чего погиб один человек и ранен ребенок. Богомаз также уточнил, что ранен десятилетний мальчик, его жизни ничто не угрожает. Вооруженные силы России, по словам губернатора, «ведут мероприятия по ликвидации диверсионной группы».

В том же Климовском районе, писал Богомаз, атаке беспилотника подверглось село Сушаны (также у границы с Украиной). Там действуют украинские диверсанты, сообщала пресс-секретарь губернатора телеканалу «Звезда». По ее словам, на всей территории Сушанов работают силовые структуры.

Фото: Google Maps

ФСБ днем 2 марта сообщила, что ее сотрудники при участии сил Минобороны ведут работу по «уничтожению украинских националистов» в Климовском районе Брянской области.

ТАСС со ссылкой на источники передавал, что в Любечанах группа украинских диверсантов взяла в заложники шесть человек. О взятии в заложники нескольких человек в магазине в том же селе писало «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы. ТАСС со ссылкой на очевидца также сообщал, что в заложниках оказался любечанский фельдшер, который ехал на своей машине из села Новый Ропск. Потом его отпустили.