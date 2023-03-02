Бизнесмен Дерипаска предложил в разы сократить число чиновников и силовиков ради экономики

Дерипаска предложил в разы сократить число чиновников и силовиков

Бизнесмен заявил, что большое количество чиновников и силовиков является «серьезной обузой для экономики». Красноярский губернатор Александр Усс ответил Дерипаске, что «готов сокращаться»

Олег Дерипаска (Фото: Алина Ковригина / ТАСС)

Бизнесмен Олег Дерипаска на Красноярском экономическом форуме заявил, что в России необходимо в два-три раза сократить количество чиновников и «в пару раз» — число силовиков.

Дерипаска участвовал в панели «Сильная Сибирь: стратегия развития в новых условиях». Трасляция шла на странице форума в VK.

По мнению миллиардера, количество чиновников сейчас является «серьезной обузой для экономики», на которой «гирями» висят санкции. «Слишком много этого госаппарата и госкапитализма. Нам нужно больше свободы», — считает бизнесмен.

«Очень важно верховенство права и предсказуемость. <...> Про чиновников. Мне кажется пришло время, мы не говорим, конечно об этом... Как-то их нужно сократить», — сказал Дерипаска.

Он обратился к сидящему рядом губернатору Красноярского края Александру Уссу с вопросом о его отношении к проблеме.

«Готов сокращаться», — ответил губернатор.

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