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Попова сообщила о риске «утечки» патогенов из американских биолабораторий

Роспотребнадзор: есть риск распространения неизвестных патогенов из биолабораторий США
Попова отметила, что из-за деятельности американских биолабораторий риск распространения неизвестных патогенов сохраняется. Она указала, что страны, в которых появляются такие лаборатории, теряют свой «биологический суверенитет»
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Из-за деятельности биологических лабораторий, финансируемых Соединенными Штатами, существует высокий риск распространения новых неизвестных патогенов, заявила в интервью «РИА Новости» глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Безусловно, есть риски распространения новых неизвестных, усиленных патогенов. Поражает еще и то, что появляются публикации, в которых не стесняясь заявляют о том, что занимаются изучением патогенов, усиливая их свойства. На мой взгляд, это явное нарушение конвенции [о биологическом оружии]», — заявила Попова.

По ее словам, одно лишь наличие таких лабораторий несет риски как для населения страны, в которой находится лаборатория, так и для других стран, «потому что инфекции не имеют границ». В то же время страны, в которых такие лаборатории появляются, рискуют утратить или уже утратили свой биологический суверенитет, не понимая того, что происходит в этих лабораториях, указала глава ведомства.

Российские власти неоднократно обвиняли США в разработке биологического оружия, в том числе на территории Украины. Как заявили в Минобороны, в стране действовала сеть биолабораторий, которые работали по заказу Пентагона. По данным ведомства, речь шла в том числе о сборе и вывозе в США штаммов опасных микроорганизмов и изучении потенциальных агентов биологического оружия.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинения в разработке биологического оружия отверг. По его словам, лаборатории на территории страны остались еще со времен СССР, они «занимаются обычной наукой», а не военными технологиями. Президент США Джо Байден также опровергал наличие американского биологического оружия в Европе.

В октябре прошлого года спикер Госдумы Вячеслав Володин уточнял, что всего США обладают 336 биологическими лабораториями в 30 государствах мира. Тогда же политик призвал ООН провести независимое расследование о возможной причастности США к созданию коронавируса.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
биология лаборатории вирусы США Анна Попова Роспотребнадзор
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