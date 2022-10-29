Володин заявил о 336 биолабораториях США, способных создать COVID-19

Соединенные Штаты обладают 336 биологическими лабораториями, способными произвести вирусы, подобные COVID-19. Об этом в своем телеграм-канале написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Ученые разных стран нашли доказательства лабораторного происхождения COVID-19. Под контролем Пентагона в 30 государствах мира находится 336 биолабораторий, способных создать подобный вирус», — утверждает Володин.

Володин сослался на опрос в своем телеграм-канале, в котором 95% респондентов заявили, что считают, что COVID-19 был создан в лабораторных условиях.

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