Путин поздравил Горбачева с юбилеем и оценил его влияние на историю

По мнению главы государства, экс-президент СССР внес значительный вклад в отечественную и мировую историю, является неординарным человеком и выдающимся политическим деятелем. 2 марта Горбачеву исполнилось 90 лет

Михаил Горбачев (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин поздравил первого и единственного президента СССР, президента Международного общественного фонда социально-экономических и политологических исследований Михаила Горбачева с 90-летием. Поздравительную телеграмму опубликовала пресс-служба Кремля.

Путин назвал Горбачева неординарным человеком и выдающимся политическим деятелем, оказавшим существенное влияние на ход истории страны и мира.

«Большой профессиональный и жизненный опыт, энергия и творческий потенциал помогают Вам сегодня активно участвовать в востребованной общественной, просветительской работе, уделять внимание реализации международных гуманитарных проектов», — говорится в телеграмме.

С юбилеем Горбачева также поздравил премьер-министр Михаил Мишустин. Глава правительства заявил, что имя бывшего президента СССР стало «олицетворением глобальных перемен» во всем мире.