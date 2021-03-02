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Политика ,  
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Путин поздравил Горбачева с юбилеем и оценил его влияние на историю

По мнению главы государства, экс-президент СССР внес значительный вклад в отечественную и мировую историю, является неординарным человеком и выдающимся политическим деятелем. 2 марта Горбачеву исполнилось 90 лет
Михаил Горбачев
Михаил Горбачев (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин поздравил первого и единственного президента СССР, президента Международного общественного фонда социально-экономических и политологических исследований Михаила Горбачева с 90-летием. Поздравительную телеграмму опубликовала пресс-служба Кремля.

Путин назвал Горбачева неординарным человеком и выдающимся политическим деятелем, оказавшим существенное влияние на ход истории страны и мира.

«Большой профессиональный и жизненный опыт, энергия и творческий потенциал помогают Вам сегодня активно участвовать в востребованной общественной, просветительской работе, уделять внимание реализации международных гуманитарных проектов», — говорится в телеграмме.

С юбилеем Горбачева также поздравил премьер-министр Михаил Мишустин. Глава правительства заявил, что имя бывшего президента СССР стало «олицетворением глобальных перемен» во всем мире.

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Фотогалерея 

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, который дружит с Горбачевым, в Telegram опубликовал поздравление от премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

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Горбачев родился в 1931 году в Ставропольском крае. После окончания юрфака в 1955 году всего десять дней проработал по специальности. После этого он был заместителем заведующего отделом агитации и пропаганды Ставропольского крайкома ВЛКСМ, в 1961 году стал первым секретарем крайкома.

В 1966 году его кандидатуру рассматривали в качестве возможного начальника ставропольского управления КГБ. С 1970 года он занимал должность первого секретаря крайкома КПСС.

С 1971 года — член ЦК КПСС, по разным оценкам, его переводу в Москву и продвижению по партийной линии способствовали Юрий Андропов, Михаил Суслов, Андрей Громыко. С 1980 по 1991 год Горбачев был членом политбюро ЦК КПСС.

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Общество
Михаил Горбачев

С 1985 года — генсек ЦК КПСС, а с 1988 года — председатель президиума Верховного совета СССР. В марте 1990 года избран президентом СССР на внеочередном съезде народных депутатов.

Будучи главой государства, Горбачев начал перестройку, которая привела к формированию рыночной экономики и института свободных выборов в дальнейшем, слому монополии КПСС на власть и развалу СССР. Среди заметных вех его правления были безуспешная антиалкогольная кампания, узаконивание предпринимательства, перевод предприятий на хозрасчет, реформа власти и кадровая реформа, внедрение гласности и снятие партийной цензуры.

8 декабря 1991 года при Горбачеве были подписаны Беловежские соглашения, ознаменовавшие фактическое прекращение существования СССР. В течение следующих двух недель при Горбачеве было сформировано СНГ. 25 декабря Горбачев объявил об отставке.

Автор
Михаил Котляр
Михаил Горбачев Владимир Путин поздравление юбилей
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