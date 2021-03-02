Меркель и Джонсон поздравили Горбачева с 90-летием

Ангела Меркель и Борис Джонсон (Фото: Uwe Koch / EIBNER / imago-images.de / Global Look Press)

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель поздравила экс-президента СССР Михаила Горбачева с 90-летием. Об этом в Twitter сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Зайберт.

«Я бы хотела в этот день еще раз поблагодарить вас за личный вклад в мирное преодоление холодной войны и в единство Германии», — сказала Меркель.

Канцлер отметила приверженность Горбачева дружественным отношениям между Россией и Германией, а также пожелала ему крепкого здоровья и личного благополучия.

Бывшего советского лидера также поздравил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Его письмо опубликовало в Telegram британское посольство в Москве.

«В это непростое время, когда странам как никогда важно объединиться и работать сообща, чтобы не замкнуться внутри себя, ваша неутомимая приверженность открытию советского общества продолжает служить примером для всех нас», — написал он.