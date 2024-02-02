Путин заявил о превращении ВСУ в террористическую организацию

В подтверждение своих слов Путин сказал, что ВСУ обстреливают мирных жителей и медицинский персонал

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) превратились в террористическую организацию, заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками форума «Все для Победы». Трансляция шла на «России-24».

«То, что называется ВСУ, это превратилось, конечно, в террористическую организацию, стреляют по машинам скорой помощи», — сказал он, комментируя рассказ жительницы Донецка, которая работает в республиканском центре медицины катастрофы. Она сообщила о гибели медиков, которые выезжают на вызовы после обстрелов.

Путин в качестве подтверждения своих слов также привел данные, полученные из перехвата разговора украинских танкистов во время попытки входа бронетехники ВСУ в Донецк. По словам главы государства, один из танкистов застрелил мирного жителя и объяснил это словами «да они здесь все террористы». «Просто так взял и застрелил, что же это такое, как неонацизм?» — спросил Путин. Стрельба по медперсоналу, добавил он, также говорит об этом.

Российские власти многократно называли действия украинской армии террористическими. Например, Путин называл терактом обстрел Белгорода 30 декабря, когда погибли 25 человек и свыше сотни пострадали. Представитель МИД России Мария Захарова, комментируя удары украинских военных по Донецку в новогоднюю ночь, заявила, что такое могло только «террористическое зверье».

В России признаны террористическими и запрещены некоторые структуры, воюющие на стороне ВСУ, — это «Русский добровольческий корпус» и «Легион «Свобода России».