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Военная операция на Украине ,  
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Путин заявил о превращении ВСУ в террористическую организацию

Путин: ВСУ превратились в террористическую организацию
Сюжет
Военная операция на Украине
В подтверждение своих слов Путин сказал, что ВСУ обстреливают мирных жителей и медицинский персонал
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) превратились в террористическую организацию, заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками форума «Все для Победы». Трансляция шла на «России-24».

«То, что называется ВСУ, это превратилось, конечно, в террористическую организацию, стреляют по машинам скорой помощи», — сказал он, комментируя рассказ жительницы Донецка, которая работает в республиканском центре медицины катастрофы. Она сообщила о гибели медиков, которые выезжают на вызовы после обстрелов.

Путин в качестве подтверждения своих слов также привел данные, полученные из перехвата разговора украинских танкистов во время попытки входа бронетехники ВСУ в Донецк. По словам главы государства, один из танкистов застрелил мирного жителя и объяснил это словами «да они здесь все террористы». «Просто так взял и застрелил, что же это такое, как неонацизм?» — спросил Путин. Стрельба по медперсоналу, добавил он, также говорит об этом.

«Русский добровольческий корпус» признали террористической организацией
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Фото:РИА Новости

Российские власти многократно называли действия украинской армии террористическими. Например, Путин называл терактом обстрел Белгорода 30 декабря, когда погибли 25 человек и свыше сотни пострадали. Представитель МИД России Мария Захарова, комментируя удары украинских военных по Донецку в новогоднюю ночь, заявила, что такое могло только «террористическое зверье».

В России признаны террористическими и запрещены некоторые структуры, воюющие на стороне ВСУ, — это «Русский добровольческий корпус» и «Легион «Свобода России».

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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