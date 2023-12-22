Власти Финляндии выплатят беженцам до €5,3 тыс. за возвращение на родину

Фото: Lehtikuva / Lauri Heino / Reuters

МВД Финляндии повысит до €5,3 тыс. размер выплаты беженцам, которые согласятся вернуться на родину. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.

Размер пособия за «добровольное возвращение» составит €5,3 тыс., если беженец подаст заявление на его получение в течение 30 дней с момента получения отказа в предоставлении убежища или отзыва прошения. Если подать заявление на выплату через 30 дней, размер пособия снизится до €2 тыс. Изменения вступят в силу с 1 января 2024 года.

Прежде размер пособия зависел от того, в какую страну возвращается беженец. В новом постановлении деление государства на категории убрали и теперь размер выплаты одинаков для всех.

Ранее МВД Финляндии делило страны, в которые будут уезжать беженцы, на четыре категории. За возвращение в одну из стран первой группы, например в Афганистан, взрослым выплачивали по €1,5 тыс., детям — по €750.

Россия, а также Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Израиль, Косово, Черногория, Сербия и страны — члены Евросоюза входят в последнюю, четвертую категорию. За возвращение в эти государства финские власти выплачивали взрослым беженцам не более €200, а их детям — €100.

В ноябре правительство Финляндии закрыло все девять КПП на российско-финской границе до 13 декабря. Власти объяснили решение притоком беженцев с Ближнего Востока и из Африки и обвинили Россию в создании «миграционного кризиса». По данным Хельсинки, российские пограничники пропускали людей на приграничную территорию без шенгенской визы. Позже в Финляндии заявили о намерении вновь закрыть все КПП.

Российская сторона настаивала, что у нее «нет возможности препятствовать приезду граждан третьих стран к финской границе». «Погранпереходами пользуются те, кто имеет на это законное право, и в этом плане наши пограничники полностью соблюдают все свои служебные инструкции», — подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.