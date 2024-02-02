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Военная операция на Украине ,  
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Подоляк заявил о наличии «тактических ошибок» при наступлении

Подоляк признал наличие «тактических ошибок» при наступлении ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Советник главы офиса президента Украины отметил, что «есть определенный негативный осадок» на фоне результатов наступления. Москва не раз заявляла о его провале
Фото: Sascha Schuermann / Getty Images
Фото: Sascha Schuermann / Getty Images

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал, что в ходе контрнаступления были допущены «тактические ошибки». Об этом он сказал в интервью телеканалу «24».

«Относительно наступления. Да, есть определенный негативный осадок, учитывая то, что произошло в 2023 году. Да, были определенные тактические ошибки, об этом говорят военные и политическое руководство», — сказал он.

Подоляк согласился с начальником Главного управления разведки Минобороны Кириллом Будановым, что, если Киев хочет добиться свей стратегической цели, украинские войска не могут «постоянно находиться только в обороне», он отверг идею «стратегической обороны».

У Киева должна быть «абсолютно конкретная стратегия», убежден советник главы офиса украинского лидера.

«Стратегия неизменна, а оперативно-тактические решения должны меняться в соответствии с количеством оружия и возможностями этого оружия», — подчеркнул он.

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Фото:Глеб Гаранич / Reuters

В январе Подоляк в интервью Bild отметил, что активность на линии фронта не снизилась из-за погодных условий, но ситуация сложная. Он предупредил, что «либо Украина получает все ресурсы» для ведения боев, включая высокотехнологичные, что стоит «определенной суммы денег», либо «завтра воевать придется другим странам, в том числе европейским».

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Глава офиса украинского лидера Андрей Ермак, в свою очередь, охарактеризовал контрнаступление как «вполне успешное». «Ожидания должны соответствовать возможностям. А с учетом предоставленных возможностей (оружие, полученное от западных союзников), контрнаступление было вполне успешным», — ответил он на вопрос о причинах его провала.

Президент России Владимир Путин заявлял, что Киев провалил свое контрнаступление. По его словам, если политика нынешних властей продолжится, украинской государственности может быть нанесен невосполнимый удар.

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Елена Чернышова
Михаил Подоляк контрнаступление ВСУ
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