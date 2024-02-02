Подоляк заявил о наличии «тактических ошибок» при наступлении

Советник главы офиса президента Украины отметил, что «есть определенный негативный осадок» на фоне результатов наступления. Москва не раз заявляла о его провале

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал, что в ходе контрнаступления были допущены «тактические ошибки». Об этом он сказал в интервью телеканалу «24».

«Относительно наступления. Да, есть определенный негативный осадок, учитывая то, что произошло в 2023 году. Да, были определенные тактические ошибки, об этом говорят военные и политическое руководство», — сказал он.

Подоляк согласился с начальником Главного управления разведки Минобороны Кириллом Будановым, что, если Киев хочет добиться свей стратегической цели, украинские войска не могут «постоянно находиться только в обороне», он отверг идею «стратегической обороны».

У Киева должна быть «абсолютно конкретная стратегия», убежден советник главы офиса украинского лидера.

«Стратегия неизменна, а оперативно-тактические решения должны меняться в соответствии с количеством оружия и возможностями этого оружия», — подчеркнул он.

В январе Подоляк в интервью Bild отметил, что активность на линии фронта не снизилась из-за погодных условий, но ситуация сложная. Он предупредил, что «либо Украина получает все ресурсы» для ведения боев, включая высокотехнологичные, что стоит «определенной суммы денег», либо «завтра воевать придется другим странам, в том числе европейским».

Глава офиса украинского лидера Андрей Ермак, в свою очередь, охарактеризовал контрнаступление как «вполне успешное». «Ожидания должны соответствовать возможностям. А с учетом предоставленных возможностей (оружие, полученное от западных союзников), контрнаступление было вполне успешным», — ответил он на вопрос о причинах его провала.

Президент России Владимир Путин заявлял, что Киев провалил свое контрнаступление. По его словам, если политика нынешних властей продолжится, украинской государственности может быть нанесен невосполнимый удар.