Пригожин сообщил о контроле ЧВК «Вагнер» над Николаевкой

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Пресс-служба Евгения Пригожина, основателя частной военной компании «Вагнер», сообщила, что бойцы этой структуры взяли под контроль Николаевку. Где именно она находится, в сообщении не уточняется: в регионе есть несколько населенных пунктов с таким названием, один из них - рядом с селом Сакко и Ванцетти, о взятии которого пресс-служба Пригожина сообщила накануне. Эта Николаевка расположена к востоку от Сакко и Ванцетти.

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