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Пригожин сообщил о взятии села Сакко и Ванцетти силами ЧВК «Вагнер»

Евгений Пригожин: ЧВК «Вагнер» взяла под контроль село Сакко и Ванцетти в ДНР
Пресс-служба компании Пригожина опубликовала фото «единственного уцелевшего дома» в селе. На ней изображены люди в форме у полностью разрушенного здания
Фото: concordgroup_official / VK
Фото: concordgroup_official / VK

Подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под контроль село Сакко и Ванцетти в Бахмутовском районе в Донецкой народной республике. Об этом сообщил основатель частной военной компании Евгений Пригожин. Его заявление приводит пресс-служба компании «Конкорд».

К публикации прикреплена фотография «единственного уцелевшего дома» в Сакко и Ванцетти. При этом на ней изображены люди в форме у полностью разрушенного здания.

Село названо в честь анархистов и участников рабочего движения родом из Италии Николы Сакко и Бартоломео Ванцетти, которых в 1927 году осудили и казнили в США по делу об убийстве кассира и двух охранников обувной фабрики в городе Саут-Брейнтри. Советские власти считали Сакко и Ванцетти пролетариями и революционерами, которых несправедливо преследуют американские власти. В честь них названы улицы в десятках населенных пунктов в России и на Украине.

Село Сакко и Ванцетти находится к северу от Артемовска (украинское название — Бахмут) и в непосредственной близости к селу Краснополье, о взятии которого 23 января сообщало Минобороны России.

Бои за Артемовск продолжаются с декабря. В конце января врио главы ДНР Денис Пушилин указывал, что они носят ожесточенный характер, ведутся уже и на окраинах, и в некоторых кварталах города. По его словам, в Артемовск, в частности, продвигаются подразделения ЧВК «Вагнер».

Пригожин сообщил о взятии села Сакко и Ванцетти силами ЧВК «Вагнер»
Пригожин сообщил о взятии села Сакко и Ванцетти силами ЧВК «Вагнер»

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