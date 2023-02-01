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Марочко заявил об оставшихся до окружения Артемовска 10 километрах

Экс-офицер Народной милиции ЛНР Марочко: России осталось 10 км для окружения Артемовска
Фото: Минобороны РФ / ТАСС
Фото: Минобороны РФ / ТАСС

Российским силам осталось пройти еще около 10 км, чтобы сомкнуть «подкову» вокруг Артемовска (украинское название — Бахмут), заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в эфире «Первого канала».

«Наши силы взяли этот населенный пункт в «подкову» и для того, чтобы сомкнуть эту подкову, им нужно пройти еще порядка 10 километров», — сказал Марочко (цитата по ТАСС).

Бои на артемовском направлении идут несколько месяцев. В январе после взятия Соледара врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» и другие подразделения ведут бои как «где-то на окраинах» Артемовска, так и в кварталах города. В конце января основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о взятии под контроль села Благодатное, которое расположено рядом с Артемовском. Минобороны России позже подтвердило эту информацию.

Замкомандира батальона «Свобода» в составе 4-й бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины Владимир Назаренко называл ситуацию под Артемовском «сущим адом», который продолжается «уже пять-шесть месяцев». В офисе украинского президента говорили, что ВСУ несут в боях за город тяжелые потери.

Ранее Марочко высказал мнение, что ВСУ сейчас выбирают: или оставить Артемовск, или продолжить перебрасывать в город ресурсы из Часового Яра, тем самым «обескровливая» этот город.

Марочко заявил об оставшихся до окружения Артемовска 10 километрах
Марочко заявил об оставшихся до окружения Артемовска 10 километрах

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Андрей Марочко Военная операция на Украине ДНР Артёмовск
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