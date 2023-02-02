МВД Молдавии назвало происхождение найденных обломков ракет

МВД связало найденные обломки ракет с система ПВО С-300, призвав продлит режим ЧП в республике. Спикер парламента возложил вину на Россию вне зависимости от принадлежности ракеты

Фото: Министерство обороны РФ / ТАСС

Фрагменты ракет, обнаруженные на севере Молдавии, предположительно принадлежат комплексу ПВО С-300, заявила глава МВД республики на заседании кабинета министров, пишет портал NewsMaker.md.

Она высказалась за продление в Молдавии действия режима чрезвычайной ситуации увидев большой риск попадания в воздушное пространство страны российских ракет, которые также могут «случайно падать на нашу территорию после сбития системами ПВО».

Вина за падение ракеты лежит на России, независимо от того, какими будут результаты расследования, заявил спикер молдавского парламента Игорь Гроссу.

Режим ЧП в Молдавии ввели 24 февраля, затем неоднократно продлевали. Премьер республики Наталья Гаврилица поддержала продление режима еще на 60 дней. Этот вопрос рассмотрят на заседании парламента в среду, 2 февраля.

За последние месяцы в Молдавии несколько раз находили обломки ракет, в частности, 5 декабря и 14 января, в последний раз в обнаруженных фрагментах нашли 80 кг взрывчатого вещества. В середине января в приграничной с Украиной территории увеличили число патрулей.

Президент Молдавии Майя Санду затем попросила поставить в страну средства ПВО, признав, что приоритет в этом вопросе следует отдавать Украине. В правительстве сочли падение обломков «ужасным неуважением» к суверенитету Молдавии.

В российском МИДе предупреждали, что сочтут поставки вооружений в Молдавией «накачкой оружием», что станет фактором подрыва ее безопасности.