Зеленский подписал указы о назначении Буданова и Иващенко

Владимир Зеленский (Фото: Kay Nietfeld / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении Кирилла Буданова главой своего офиса, а также о назначении Олега Иващенко руководителем Главного управления разведки (ГУР) Минобороны. Соответствующие документы опубликованы на сайте украинского лидера.

«Назначить Буданова Кирилла Алексеевича руководителем офиса президента Украины», — говорится в первом указе. «Назначить Иващенко Олега Ивановича руководителем Главного управления разведки Минобороны Украины», — сказано во втором документе

Зеленский 2 января объявил, что предложил Буданову возглавить свой офис. Тот принял предложение президента. В этот же день он уточнил, что ГУР вместо Буданова возглавит Иващенко.

Должность главы офиса президента Украины оставалась вакантной с конца ноября после отставки Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала в энергетической сфере. Изначально Зеленский рассматривал на эту должность двух других кандидатов — первого вице-премьера Михаила Федорова и министра обороны Дениса Шмыгаля. О сделанном выборе украинский президент сообщил 30 декабря, пообещав позже уточнить детали кадровых изменений.