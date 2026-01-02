Число погибших при ударе ВСУ в Херсонской области выросло

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Число погибших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Хорлы увеличилось до 28 человек, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«28 уже погибших, в больнице сегодня погибли трое. Пострадавших уже, вместе с погибшими, более 60. Находились во время удара в этом кафе больше 100 человек», — рассказал ТАСС Сальдо.

Атака беспилотников ВСУ произошла в ночь на 1 января. Три дрона ударили по кафе и гостинице в причерноморском селе Хорлы, где посетители встречали Новый год. Один из беспилотников нес зажигательную смесь, что привело к масштабному пожару, который удалось потушить только к утру.

Материал дополняется