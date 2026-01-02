 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

Reuters узнал о новом требовании Индии к компаниям из-за нефти России

Reuters: Индия потребовала от компаний еженедельно сообщать о нефти из России
Сюжет
Война санкций
Происхождение нефтяных поставок обычно отражается в ежемесячных отчетах компаний, теперь же они обязаны сообщать о поставках из России еженедельно. Reuters полагает, что новые требования связаны с планами Индии на сделку с США
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Отдел планирования и анализа нефтяной отрасли (PPAC) Министерства нефти Индии начал запрашивать у нефтеперерабатывающих заводов информацию об импорте нефти из России и США, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По информации собеседников агентства, данные о закупках российской и американской нефти трейдеры обязаны предоставлять еженедельно. Свое требование министерство обосновывает запросом канцелярии премьер-министра Нарендры Моди. Reuters полагает, что новые требования связаны со стремлением Нью-Дели заключить торговое соглашение с Вашингтоном.

«Нам нужны своевременные и точные данные об импорте нефти в Россию и США, чтобы, когда США запрашивают информацию, мы могли предоставлять проверенные цифры, а не полагаться на вторичные источники», — заявил один из источников в правительстве.

Происхождение нефтяных закупок индийскими компаниями обычно отражается в ежемесячных таможенных данных и аналитических отчетах частных компаний, отмечает Reuters. Это первый случай, когда правительство запрашивает такую информацию у нефтеперерабатывающих заводов на еженедельной основе.

Аналитики предсказали антирекорд по импорту Индией нефти из России
Политика
Фото:Yoruk Isik / Reuters

Индия стала одним из крупнейших покупателей российской нефти, поставляемой морским путем, после начала боевых действий на Украине. Однако эти закупки, напоминает Reuters, вызвали негативную реакцию со стороны западных стран, которые ввели санкции против российского энергетического сектора, утверждая, что доходы от нефти помогают России финансировать военные действия.

В конце августа 2025 года США объявили о введении для Индии дополнительной 25-процентной пошлины, в результате чего общая пошлина на экспортируемые индийские товары достигла 50%. Индийские власти подчеркивали, что российский импорт жизненно важен для энергетической безопасности страны. По словам источника Reuters, несмотря на давление со стороны США, индийские власти не давали нефтеперерабатывающим заводам прямого указания сократить закупки российской нефти. Тем не менее собеседники агентства полагают, что в ближайшие месяцы поставки российской нефти в Индию могут снизиться до как минимум 1 млн баррелей в сутки.

В Кремле подчеркивали, что, несмотря на ограничения, Россия намерена продолжать увеличивать объем двустороннего бизнеса с Индией. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что естественные маршруты поставок энергоносителей «просто так перерубить невозможно»: если в одном месте что-то перекрывают, в другом появляется альтернативный маршрут.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Милена Костерева Милена Костерева
Индия США Россия нефть санкции
Материалы по теме
Кадровые агентства рассказали о спросе в России на рабочих из Индии
Бизнес
Врачи предупредили о крупнейшем кризисе в Индии со времен пандемии COVID
Общество
Bloomberg узнал о возобновлении импорта нефти России индийской Reliance
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Как работает новая HR-модель для крупного бизнеса Тренды, 20:51
Российская рапиристка выиграла первое золото после возвращения флага Спорт, 20:48
В аэропорту Краснодара ввели ограничения на вылет и посадку самолетов Общество, 20:42
Землетрясение на юге Мексики прервало пресс-конференцию президента. Видео Общество, 20:39
Главврач рассказал о состоянии детей после атаки на Херсонскую область Общество, 20:21
Федерация керлинга в январе подаст иск в CAS из-за отстранения россиян Спорт, 20:16
Минобороны опровергло сообщения о нанесении удара в Харькове Политика, 20:15
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты Политика, 20:03
Конец «черных ящиков»: как промышленность переходит на открытый код Отрасли, 19:58
Reuters узнал о новом требовании Индии к компаниям из-за нефти России Политика, 19:43
Лучший лыжник сезона пропустит «Гонку чемпионов» Спорт, 19:41
ООН призвала к расследованию атаки в Херсонской области Политика, 19:36
Как регионы решают проблему IТ-кадров Отрасли, 19:33
Число погибших при ударе ВСУ в Херсонской области выросло Политика, 19:24