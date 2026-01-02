Reuters узнал о новом требовании Индии к компаниям из-за нефти России

Происхождение нефтяных поставок обычно отражается в ежемесячных отчетах компаний, теперь же они обязаны сообщать о поставках из России еженедельно. Reuters полагает, что новые требования связаны с планами Индии на сделку с США

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Отдел планирования и анализа нефтяной отрасли (PPAC) Министерства нефти Индии начал запрашивать у нефтеперерабатывающих заводов информацию об импорте нефти из России и США, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По информации собеседников агентства, данные о закупках российской и американской нефти трейдеры обязаны предоставлять еженедельно. Свое требование министерство обосновывает запросом канцелярии премьер-министра Нарендры Моди. Reuters полагает, что новые требования связаны со стремлением Нью-Дели заключить торговое соглашение с Вашингтоном.

«Нам нужны своевременные и точные данные об импорте нефти в Россию и США, чтобы, когда США запрашивают информацию, мы могли предоставлять проверенные цифры, а не полагаться на вторичные источники», — заявил один из источников в правительстве.

Происхождение нефтяных закупок индийскими компаниями обычно отражается в ежемесячных таможенных данных и аналитических отчетах частных компаний, отмечает Reuters. Это первый случай, когда правительство запрашивает такую информацию у нефтеперерабатывающих заводов на еженедельной основе.

Индия стала одним из крупнейших покупателей российской нефти, поставляемой морским путем, после начала боевых действий на Украине. Однако эти закупки, напоминает Reuters, вызвали негативную реакцию со стороны западных стран, которые ввели санкции против российского энергетического сектора, утверждая, что доходы от нефти помогают России финансировать военные действия.

В конце августа 2025 года США объявили о введении для Индии дополнительной 25-процентной пошлины, в результате чего общая пошлина на экспортируемые индийские товары достигла 50%. Индийские власти подчеркивали, что российский импорт жизненно важен для энергетической безопасности страны. По словам источника Reuters, несмотря на давление со стороны США, индийские власти не давали нефтеперерабатывающим заводам прямого указания сократить закупки российской нефти. Тем не менее собеседники агентства полагают, что в ближайшие месяцы поставки российской нефти в Индию могут снизиться до как минимум 1 млн баррелей в сутки.

В Кремле подчеркивали, что, несмотря на ограничения, Россия намерена продолжать увеличивать объем двустороннего бизнеса с Индией. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что естественные маршруты поставок энергоносителей «просто так перерубить невозможно»: если в одном месте что-то перекрывают, в другом появляется альтернативный маршрут.