Буданов объявил Капустина живым после сообщения РДК о его гибели

РДК сообщила о смерти Капустина в конце декабря, тогда утверждалось, что он погиб на запорожском направлении. На Капустина готовилось покушение, в ходе операции, продлившейся более месяца, он был спасен, заявляет разведка Украины

Денис Капустин (Фото: Thomas Peter / Reuters)

Основатель «Русского добровольческого корпуса» (РДК, признана террористической и запрещена в России) Денис Капустин жив, сообщает Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Как заявляет ведомство, на Капустина готовилось покушение, за которое заплатили полмиллиона долларов, но в ходе операции украинской разведки, продолжавшейся более месяца, его жизнь была спасена. Кроме того, ГУР опубликовало видео с Капустиным, а также главой разведки Украины Кириллом Будановым. Последний говорит ему: «С возвращением». Лидер РДК, в свою очередь, заявляет Буданову о готовности отправиться в зону боевых действий.

РДК сообщил о смерти Капустина в конце декабря и утверждал, что он погиб в ночь на 27 декабря на запорожском направлении.

В России уроженец Москвы Денис Капустин, также использовавший псевдоним Денис Никитин, признан виновным по нескольким статьям, включая государственную измену (ст. 275 УК), организацию террористического сообщества (ч. 1 ст. 205.4 УК) и обучение для осуществления терактов (ст. 205.3 УК). Он заочно приговорен к пожизненному сроку по делу о вторжении в Брянскую область в марте 2023 года.

Также, как сообщили в ФСБ, Капустин причастен к попытке покушения на основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева и к организации теракта «на объекте нефтегазового комплекса», предотвращенного в Волгоградской области в августе 2022 года.