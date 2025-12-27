РДК заявила о гибели своего лидера Дениса Капустина в Запорожской области

Основатель «Русского добровольческого корпуса» (РДК, признана террористической и запрещена в России) Денис Капустин погиб на Запорожском направлении в ночь на 27 декабря, сообщила организация. По ее данным, причиной стала атака беспилотника.

В России Капустин заочно приговорен к пожизненному сроку по делу о вторжении в Брянскую область в марте 2023 года. Тогда власти региона сообщили, что со стороны Украины в села Любечане и Сушаны проникла диверсионно-разведывательная группа, при атаке погибли два человека и был ранен ребенок. После этого ФСБ совместно с Минобороны провели операцию, в результате которой диверсантов «выдавили» с территории Брянской области, а по группе нанесли массированный артиллерийский удар.

Как заявляла ФСБ, Капустин также причастен к попытке покушения на основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева и к организации теракта «на объекте нефтегазового комплекса», предотвращенного в Волгоградской области в августе 2022 года.

Лидера РДК признали виновным по нескольким статьям, включая государственную измену (275 УК), организацию террористического сообщества (ч. 1 ст. 205.4 УК) и обучение для осуществления терактов (ст. 205.3 УК).

Русский добровольческий корпус был сформирован в 2022 году, в его состав вошли россияне, которые переехали на Украину для участия в боях на стороне Киева.

Материал дополняется