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Политика ,  
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Глава МИД Германии призвала к новым санкциям против России из-за кабелей

Анналена Бербок
Анналена Бербок (Фото: Nadja Wohlleben / Reuters)

После повреждения кабеля EstLink 2 между Финляндией и Эстонией глава МИД Германии Анналена Бербок призвала ввести новые санкции против России. О своем предложении она рассказала в интервью медиагруппе Funke.

Она также потребовала увеличить финансирование национальной безопасности. По ее словам, подводные кабели в Балтийском море повреждают почти каждый месяц.

«Это срочный звонок для всех нас. В цифровом мире подводные кабели являются коммуникационными артериями, которые удерживают наш мир вместе», — сказала она.

В Финляндии сообщили о повреждении четырех подводных кабелей
Политика
Фото:Arne Dedert / DPA / Global Look Press

О повреждении трех кабелей компании Elisa Eesti AS и CITIC Telecom CPC сообщили в Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) вечером 25 декабря. В месте предполагаемого повреждения кабеля было замечено вышедшее из Санкт-Петербурга судно под флагом Гонконга, начато расследование.

На следующий день в Финляндии задержали нефтяной танкер по подозрению в повреждении кабелей.

Накануне Финляндия сообщила о повреждении четырех подводных кабелей. Три кабеля передачи данных ведут из Финляндии в Эстонию, один — из Финляндии в Германию.

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Теги
Германия санкции Россия Финляндия кабельные сети Эстония
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