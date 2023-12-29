Минобороны Сирии сообщило об авиаударе со стороны Израиля
ВВС Израиля нанесли удар по окрестностям столицы Сирии Дамаска, сообщило агентство SANA со ссылкой на представителя военного командования арабской республики.
«Наши средства ПВО отреагировали на ракетную атаку и сбили большую часть снарядов», — заявил источник.
Представитель Минобороны также сообщил, что атака была совершена примерно 23:05 (время совпадает с мск) со стороны Голанских высот. В результате атаки был причинен материальный ущерб.
Ранее 28 декабря Армия обороны Израиля нанесла удар по объектам ливанской шиитской группировки «Хезболла» после того, как она обстреляла территорию страны. Армейская пресс-служба сообщила, что ответный обстрел вели одновременно авиация, танки и артиллерия.
После начала обострения конфликта с ХАМАС Израиль периодически атакуют с территории Сирии и Ливана, а он совершает ответные удары. Так, через несколько дней после вторжения боевиков ХАМАС ЦАХАЛ сообщил об атаке со стороны Сирии. 12 октября Израиль нанес удары по взлетно-посадочным полосам в аэропортах Дамаска и Алеппо.