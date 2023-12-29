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Палестино-израильский конфликт ,  
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Минобороны Сирии сообщило об авиаударе со стороны Израиля

Минобороны Сирии: ВВС Израиля нанесли удар по Дамаску, ПВО отразила атаку
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023

ВВС Израиля нанесли удар по окрестностям столицы Сирии Дамаска, сообщило агентство SANA со ссылкой на представителя военного командования арабской республики.

«Наши средства ПВО отреагировали на ракетную атаку и сбили большую часть снарядов», — заявил источник.

Представитель Минобороны также сообщил, что атака была совершена примерно 23:05 (время совпадает с мск) со стороны Голанских высот. В результате атаки был причинен материальный ущерб.

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Фото:Icana News Agency / Keystone Press Agency / Global Look Press

Ранее 28 декабря Армия обороны Израиля нанесла удар по объектам ливанской шиитской группировки «Хезболла» после того, как она обстреляла территорию страны. Армейская пресс-служба сообщила, что ответный обстрел вели одновременно авиация, танки и артиллерия.

После начала обострения конфликта с ХАМАС Израиль периодически атакуют с территории Сирии и Ливана, а он совершает ответные удары. Так, через несколько дней после вторжения боевиков ХАМАС ЦАХАЛ сообщил об атаке со стороны Сирии. 12 октября Израиль нанес удары по взлетно-посадочным полосам в аэропортах Дамаска и Алеппо.

Теги
Израиль Сирия ракетный удар ПВО
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