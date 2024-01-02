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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве раздались взрывы

В Киеве раздались взрывы, сработала ПВО
Сюжет
Военная операция на Украине
В Киеве и области работает ПВО, сообщили власти. Минобороны России подчеркивает, что российские военные наносят удары только по военным и энергетическим объектам
Фото: Gleb Garanich / Reuters
Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве работает ПВО, сообщила в телеграм-канале городская военная администрация. Суспiльне пишет, что в городе слышны взрывы.

Незадолго до этого в столице Украины объявили воздушную тревогу, а глава офиса президента Андрей Ермак призвал жителей пройти в укрытия. Позднее мэр Виталий Кличко сообщил о падении обломка в Деснянском районе.

Силы ПВО работали также в Киевской области, сообщила региональная администрация, и в Николаеве, написал мэр Александр Синкевич. По его словам, в результате падения обломков произошло возгорание.

Позднее в Киеве и области отменили тревогу.

Сигналы тревоги звучали в Житомирской, Полтавской, Черниговской, Черкасской и Николаевской областях, следует из данных мониторинговых пабликов.

В Киевской области раздались взрывы
Политика
Фото:Анастасия Власова / Getty Images

В предыдущую ночь сообщалось о взрывах в Киевской области, Николаеве, Одессе, Львове. Глава одесской администрации Олег Кипер сообщал об одном погибшем.

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Министерство обороны России заявляло, что российские военные наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Ведомство сообщило, что 31 декабря войска нанесли удар по инфраструктуре аэродромов, на которых базировались самолеты-носители ракет Storm Shadow. Целями ударов также стали предприятие по производству беспилотников в районе Чугуева в Харьковской области и четыре склада топлива для военной техники в районе Одессы, Днепра и Константиновки (Николаевская область).
 

Теги
Киев взрывы ПВО Воздушная тревога Киевская область
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