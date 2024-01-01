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Военная операция на Украине ,  
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Во Львове раздались взрывы

Мэр Андрей Садовый: во Львове прогремели взрывы
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Военная операция на Украине

Во Львове прогремели взрывы, сообщил в Telegram мэр города Андрей Садовый.

В области была объявлена воздушная тревога. Работали средства ПВО, пишет глава местной военной администрации Максим Козицкий.

В Дублянах загорелась крыша общежития, добавил он.

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Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС

В ночь на 1 января взрывы раздались и в Одессе, там погиб один человек, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер. Взрывы также прогремели в Николаеве и Черкассах. «РБК Украина» также передавала о взрывах в Днепре.

Министерство обороны России не раз подчеркивало, что российские военные наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Теги
Львов Украина взрывы Военная операция на Украине
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