Минобороны сообщило о сбитых беспилотниках в Крыму и Белгородской области

Министерство отчиталось о перехваченных снарядах РСЗО HIMARS и сбитом Ми-8 ВВС Украины

Фото: Минобороны РФ

Российские средства ПВО уничтожили за сутки 15 украинских беспилотников, в том числе в Крыму и Белгородской области. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

Дроны сбиты в районах Джанкоя на севере Крыма и Цаповки в Борисовском районе Белгородской области. Кроме того, беспилотники уничтожили в районах Максимовки, Николаевки, Никольского, Металлиста, Зеленого Гая, Славного в ДНР, Площанки в ЛНР, Очеретоватого в Запорожской области, Очакова в Николаевской, Лимана Второго в Харьковской.

Также сообщается о перехвате семи реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS у пунктов Попасная, Макеевка и Поповка в ЛНР, а также о том, что авиация ВКС России сбила в ДНР украинский вертолет Ми-8.

30 декабря Минобороны сообщило о массированном ударе по системе военного управления и объектам энергетики Украины, обеспечивавшим работу предприятий оборонно-промышленного комплекса страны. В результате удара прекращено производство и ремонт военной техники и боеприпасов, а также переброска резервных сил из западных регионов страны. Кроме того, поставленные для украинских войск иностранные вооружения заблокированы в тылу.

21 декабря в Минобороны заявили об уничтожении украинского нефтехранилище близ поселка Андреевка Харьковской области.