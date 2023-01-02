Богомаз сообщил об оставшемся без света поселке из-за атаки дрона

Утром 2 января украинский беспилотник атаковал Климовский район Брянской области, сообщил в своем Telegram глава региона Александр Богомаз.

По его словам, никто не пострадал, но из-за удара получил повреждения объект энергоснабжения. «В поселке отсутствует электричество», — написал губернатор, не уточнив, о каком именно населенном пункте идет речь.

Климовский район расположен на юго-западе области, он граничит с Черниговской областью Украины и Гомельской областью Белоруссии.

Власти приграничных регионов регулярно сообщают об обстрелах со стороны Украины с тех пор, как Россия начала военную операцию в соседней стране. 30 декабря Богомаз обвинил Вооруженные силы Украины в обстреле села Кистер Погарского района, из-за чего было повреждено электроснабжение. За день до этого губернатор заявил, что система ПВО сбила дроны на территории Клинцовского района, никто не пострадал.

В регионе с апреля действует желтый уровень террористической опасности, а осенью президент Владимир Путин ввел там режим среднего уровня реагирования.