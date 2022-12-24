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В Воронежской области объяснили работу сирен гражданской обороны утром

Власти Воронежской области назвали утреннюю работу сирен по всему региону тренировкой
Воронеж
Воронеж (Фото: Роман Демьяненко / ТАСС)

Утренняя работа сирен гражданской обороны по всей Воронежской области была тренировкой средств защиты. Об этом сообщили власти региона в своем телеграм-канале.

«В районе 10:30 по всему региону сработали сирены гражданской обороны. Они звучали в течение 3 минут и были остановлены. Это связано исключительно с тренировкой сил и средств защиты населения», — говорится в сообщении администрации области. Там отметили, что реальной угрозы населению нет и не наблюдается, и извинились перед жителями, у которых «подобная тренировка вызвала беспокойство».

В мэрии Воронежа также сказали об отсутствии причин беспокоиться. «В Воронеже все спокойно, как и было», — заявили РБК в пресс-службе города.

Ранее на неделе в Воронеже обратили внимание на памятку о действиях при начале обстрела, напечатанную на платежках за коммунальные услуги. 23 декабря власти города объяснили ее появление «общественным запросом». Там уточнили, что это «плановая работа», основанная на методических материалах, существующих десятилетиями, — органы местного самоуправления выполняют задачу по информированию горожан по действиям при обстреле. «Обстановка в Воронеже и Воронежской области полностью управляема — без внешних угроз и рисков для граждан», — заверили в администрации.

Воронежская область граничит с ЛНР. С 19 октября в регионе действует средний уровень реагирования, подразумевающий усиление охраны общественного порядка, особый режим въезда и выезда, а также ограничение движения транспортных средств.

В Воронежской области объяснили работу сирен гражданской обороны утром
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