Парламент Эстонии раскритиковал слова спикера о пограндоговоре с Россией

Заявление спикера парламента Эстонии (Рийгикогу) Хенна Пыллуааса о том, что Эстония не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, является личным мнением политика, а не позицией парламента. Это следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте Рийгикогу.

Уточняется, что заявление Хенна Пыллуааса было основано на его собственном понимании Конституции Эстонской Республики. «Мы прояснили наши позиции и предложили, чтобы спикер Рийгикогу подчеркивал в своих выступлениях, что это его личное мнение», — сообщил президент комиссии эстонского парламента по иностранным делам.

Ранее Пыллуаас заявил, что руководство составляющих правящую в Эстонии коалицию партий («Отечество», Центристская партия Эстонии и Консервативная народная партия Эстонии) не намерено ратифицировать договор о границе с Россией. По его словам, заключение этого договора приведет к аннулированию положений Тартуского мирного договора, подписанного в 1920 году, согласно которому некоторые территории нынешней России были закреплены за независимой Эстонией.

Закон о ратификации договора о российско-эстонской границе был внесен в Государственную думу президентом России Владимиром Путиным в 2015 году, однако до сих пор он не был рассмотрен.