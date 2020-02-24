В Эстонии заявили об отсутствии территориальных претензий к соседям
Эстония не имеет территориальных претензий к соседям. Об этом заявила президент страны Керсти Кальюлайд, передает издание Postimees.
По ее словам, Таллин пообещал это своим союзникам. Она заявила, что построение безопасности Эстонии началось после ухода из страны советских войск.
Кальюлайд отметила, что тогда бывший премьер-министр Андрес Таранд сказал, что Эстония должна идти вперед в границах, отличных от тех, что существовали до Второй мировой войны.
«Это не означало денонсации Тартуского мирного договора», — сказала президент.