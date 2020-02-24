В Эстонии заявили об отсутствии территориальных претензий к соседям

Она заявила, что без этого документа Эстонии никогда бы не открылась «дверь НАТО». По ее словам, Таллин должен постоянно пытаться делать шаг к ратификации пограничного соглашения.

Тартуский мирный договор был заключен в 1920 году между РСФСР и Эстонией. Соглашение предполагало передачу Эстонской Республике территорий Печерского района Псковской области, так называемой Эстонской Ингерманландии, которая теперь является частью Кингисеппского района Ленинградской области, а также правобережья реки Нарва. После того, как территория Эстонской ССР была освобождена от нацистских войск в годы Великой Отечественной войны эти земли вернули РСФСР.

В начале января текущего года спикер парламента Эстонии (Рийгикогу) Хенн Пыллуаас сообщил, что руководство партий, входящих в правящую коалицию, не планирует ратифицировать договор о границе с Россией. Однако затем на сайте парламента появилось заявление о том, что слова спикера о договоре являются его личным мнением, а не позицией Рийгикогу.

Президент Эстонии отмечала, что Тартуский мирный договор продолжает действовать. По ее словам, в международном сообществе существует согласие по поводу того, что послевоенные границы Европы больше не будут переделываться.