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В Эстонии заявили об отсутствии территориальных претензий к соседям

Эстония не имеет территориальных претензий к соседям. Об этом заявила президент страны Керсти Кальюлайд, передает издание Postimees.

По ее словам, Таллин пообещал это своим союзникам. Она заявила, что построение безопасности Эстонии началось после ухода из страны советских войск.

Кальюлайд отметила, что тогда бывший премьер-министр Андрес Таранд сказал, что Эстония должна идти вперед в границах, отличных от тех, что существовали до Второй мировой войны.

Власти Эстонии отказались ратифицировать договор о границе с Россией
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«Это не означало денонсации Тартуского мирного договора», — сказала президент.

Она заявила, что без этого документа Эстонии никогда бы не открылась «дверь НАТО». По ее словам, Таллин должен постоянно пытаться делать шаг к ратификации пограничного соглашения.

Тартуский мирный договор был заключен в 1920 году между РСФСР и Эстонией. Соглашение предполагало передачу Эстонской Республике территорий Печерского района Псковской области, так называемой Эстонской Ингерманландии, которая теперь является частью Кингисеппского района Ленинградской области, а также правобережья реки Нарва. После того, как территория Эстонской ССР была освобождена от нацистских войск в годы Великой Отечественной войны эти земли вернули РСФСР.

Президент Эстонии заявила о юридической силе Тартуского договора
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В начале января текущего года спикер парламента Эстонии (Рийгикогу) Хенн Пыллуаас сообщил, что руководство партий, входящих в правящую коалицию, не планирует ратифицировать договор о границе с Россией. Однако затем на сайте парламента появилось заявление о том, что слова спикера о договоре являются его личным мнением, а не позицией Рийгикогу.

Президент Эстонии отмечала, что Тартуский мирный договор продолжает действовать. По ее словам, в международном сообществе существует согласие по поводу того, что послевоенные границы Европы больше не будут переделываться.

Теги: Эстония, границы, претензии
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Парламент Эстонии назвал личным мнением слова спикера о границе с Россией
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