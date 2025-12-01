Песков заявил о сложной неделе и перегруженном графике Путина
Предстоящая неделя будет нелегкой для президента России Владимира Путина, его график перегружен, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«График такой, он совсем перегруженный <...> Неделя будет сложной», — сказал Песков.
Он сказал это, отвечая на вопрос, планирует ли Путин встретиться с министром иностранных дел КНР, который должен посетить Россию 1-2 декабря. «Пока нет <...> Тем более, еще на вторую половину дня запланированы российско-индийские контакты на высшем уровне», — уточнил Песков.
На предстоящей неделе Путин, в том числе, ожидает визит американской делегации в Москву, 4–5 декабря он также должен посетить Индию по приглашению премьера Нарендры Моди.
Путин сообщил о предстоящем визите представителей США в Россию, когда комментировал подготовленный США план мирного урегулирования военной операции. США уже обсудили его с Украиной в Женеве, а затем в Майами. Путин уточнил, что нет никаких проектов мирного договора, а есть вопросы для обсуждения.
Материал дополняется
