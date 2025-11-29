 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Орбан предложил сделать Украину «буфером» между Россией и НАТО

Сюжет
Военная операция на Украине
Украине нужно вернуть статус «буферного государства» между НАТО и Россией, заявил Орбан. По его мнению, страна была такой зоной после расширения НАТО на восток, что гарантировало баланс и безопасность Европы
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Единственным возможным устойчивым урегулирования конфликта на Украине является ее возвращение к статусу «буферного государства» между Россией и НАТО, которым она стала после расширения блока на восток, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью Welt.

По его мнению, после включения в НАТО стран Прибалтики сформировалась восточная граница блока, а Украина стала «буферным государством» между блоком и Россией, что «гарантировало военную безопасность Европы и военный баланс, который стал основой мира». Сейчас, говорит Орбан, Москва и НАТО обвиняют друг друга в нарушении этого баланса: Россия считает, что Украину намерены сделать страной — членом блока, а Запад считает, что Москва планирует ликвидировать Украину как «буферную зону» и подготовить нападение на территорию НАТО.

Президент России Владимир Путин не раз заявлял, что Москва не собирается нападать на страны Запада. Он предложил зафиксировать отсутствие таких намерений.

Возвращение Украины к «буферному состоянию» должно лежать в основе построения «послевоенного порядка», подчеркивает Орбан. «Россия сохраняет территорию, согласованную на международной мирной конференции, и все западнее этой линии — до восточной границы НАТО — образует территорию украинского государства, которое вновь будет существовать как буферное государство», — поясняет он.

Также, по мнению Орбана, НАТО и Россия должны согласовать ограничения по численности и оснащению украинских сил и дать гарантии, «что никто не подчинит это буферное государство своей собственной власти». Венгерский премьер говорит, что международное право «знает», с помощью каких инструментов можно создать такую систему гарантий.

Туск счел фатальным сочетанием отставку Ермака и встречу Орбана с Путиным
Политика

Кроме того, по словам Орбана, в краткосрочной перспективе должны стартовать переговоры между Россией и Европой на высоком уровне, а в долгосрочной перспективе Евросоюз должен усилить свои военные возможности. «Чтобы перевооружение оставалось в разумных пределах, необходимо также заключить соглашение о контроле над вооружениями с Россией», — сказал он.

Стремление в НАТО прописано в Конституции Украины. Москва выступает против этого. Мирный план США из 28 пунктов, опубликованный на прошлой неделе, включает отказ Киева от стремления в блок. После переговоров в Женеве этот план был сокращен до 22 пунктов. Украинская делегация направляется в США для обсуждения деталей. 

Москве передали основные параметры мирного плана, который обсуждался в Женеве, сообщили в Кремле 28 ноября. Президент России Владимир Путин говорил, что предложения США могут стать основой для урегулирования. 

Орбан накануне встречался с Путиным в Москве. Во время переговоров он заявил, что Будапешт готов принять встречу президента России с американским лидером, если будет достигнута такая договоренность. Путин допустил проведение встречи с Трампом в Будапеште. 

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Виктор Орбан Венгрия Украина НАТО
Виктор Орбан фото
Виктор Орбан
политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
Материалы по теме
Ермак заявил, что Украина не откажется от будущего вступления в НАТО
Политика
МИД Германии назвал будущую зиму для Украины решающей
Политика
The Guardian назвала три причины победы ЕС в «спасении» Украины от США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 14:33 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 14:33
Как компании выбирают, кто будет внедрять ИТ-системы. Исследование РБК х Ростелеком, 14:55
На атакованном дроном НПЗ в Краснодарском крае потушили открытый огонь Политика, 14:51
Митрошин выиграл спринт на Кубке России, Большунов вылетел в полуфинале Спорт, 14:51
Мем-маркетинг: как бизнес использует тренды для привлечения покупателе 14:43
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Ожье стал девятикратным чемпионом WRC, повторив рекорд Лёба Спорт, 14:32
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
На Украине в список символов «российского империализма» внесли Пугачева Политика, 14:26
Рейсы тысяч самолетов Airbus отменили из-за уязвимости к влиянию Солнца Бизнес, 14:16
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Какие антиэйдж-технологии в косметологии ждут в ближайшие 5 лет РБК и КИТ МЕД, 14:00
Орбан предложил сделать Украину «буфером» между Россией и НАТО Политика, 13:53
Роскомнадзор заявил о выявлении запрещенного контента в Roblox Технологии и медиа, 13:49
«Акрон» и «Пари НН» сыграют красными мячами из-за густого тумана в Самаре Спорт, 13:46