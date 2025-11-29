Орбан предложил сделать Украину «буфером» между Россией и НАТО
Единственным возможным устойчивым урегулирования конфликта на Украине является ее возвращение к статусу «буферного государства» между Россией и НАТО, которым она стала после расширения блока на восток, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью Welt.
По его мнению, после включения в НАТО стран Прибалтики сформировалась восточная граница блока, а Украина стала «буферным государством» между блоком и Россией, что «гарантировало военную безопасность Европы и военный баланс, который стал основой мира». Сейчас, говорит Орбан, Москва и НАТО обвиняют друг друга в нарушении этого баланса: Россия считает, что Украину намерены сделать страной — членом блока, а Запад считает, что Москва планирует ликвидировать Украину как «буферную зону» и подготовить нападение на территорию НАТО.
Президент России Владимир Путин не раз заявлял, что Москва не собирается нападать на страны Запада. Он предложил зафиксировать отсутствие таких намерений.
Возвращение Украины к «буферному состоянию» должно лежать в основе построения «послевоенного порядка», подчеркивает Орбан. «Россия сохраняет территорию, согласованную на международной мирной конференции, и все западнее этой линии — до восточной границы НАТО — образует территорию украинского государства, которое вновь будет существовать как буферное государство», — поясняет он.
Также, по мнению Орбана, НАТО и Россия должны согласовать ограничения по численности и оснащению украинских сил и дать гарантии, «что никто не подчинит это буферное государство своей собственной власти». Венгерский премьер говорит, что международное право «знает», с помощью каких инструментов можно создать такую систему гарантий.
Кроме того, по словам Орбана, в краткосрочной перспективе должны стартовать переговоры между Россией и Европой на высоком уровне, а в долгосрочной перспективе Евросоюз должен усилить свои военные возможности. «Чтобы перевооружение оставалось в разумных пределах, необходимо также заключить соглашение о контроле над вооружениями с Россией», — сказал он.
Стремление в НАТО прописано в Конституции Украины. Москва выступает против этого. Мирный план США из 28 пунктов, опубликованный на прошлой неделе, включает отказ Киева от стремления в блок. После переговоров в Женеве этот план был сокращен до 22 пунктов. Украинская делегация направляется в США для обсуждения деталей.
Москве передали основные параметры мирного плана, который обсуждался в Женеве, сообщили в Кремле 28 ноября. Президент России Владимир Путин говорил, что предложения США могут стать основой для урегулирования.
Орбан накануне встречался с Путиным в Москве. Во время переговоров он заявил, что Будапешт готов принять встречу президента России с американским лидером, если будет достигнута такая договоренность. Путин допустил проведение встречи с Трампом в Будапеште.
