Пожар на атакованном в Черном море танкере Kairos полностью потушили
Пожар на атакованном морскими дронами у берегов Турции танкера Kairos, следовавшего под флагом Гамбии в порт Новороссийска, полностью потушен, сообщила в соцсети X пресс-служба турецкого Министерства транспорта и инфраструктуры.
«Переговоры с судоходной компанией о буксировке судна к берегу продолжаются», — уточнили в ведомстве.
Также продолжается операция по буксировке второго атакованного дронами танкера Virat, добавили в министерстве. Судно планируется пришвартовать в районе якорной стоянки Тюркели в провинции Синоп в Черноморском регионе Турции в понедельник, 1 декабря.
Оба танкера были атакованы украинскими морскими беспилотниками. О пожаре на танкере Kairos, находившегося в 28 милях (45 км) от территориальных вод Турции, стало известно вечером в пятницу, 28 ноября. Находившихся на борту 25 членов экипажа эвакуировали, россиян среди них не было. Также об атаке беспилотников сообщил капитан танкера Virat, находившегося с 20 членами экипажа примерно в 35 морских милях от побережья Турции.
Оба танкера ходят под флагом Гамбии и, по информации LSEG, которую приводит Reuters, находятся в списках судов, подпадающих под санкции в отношении России.
МИД осудил атаку морских дронов на танкеры Kairos и Virat и назвал их «террористическими акциями» и попыткой «помешать текущим международным усилиям по приближению устойчивого мира».
