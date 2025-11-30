Пожар на атакованном в Черном море танкере Kairos полностью потушили

Фото: UABakanligi / X Фото: UABakanligi / X Фото: UABakanligi / X Фото: UABakanligi / X

Пожар на атакованном морскими дронами у берегов Турции танкера Kairos, следовавшего под флагом Гамбии в порт Новороссийска, полностью потушен, сообщила в соцсети X пресс-служба турецкого Министерства транспорта и инфраструктуры.

«Переговоры с судоходной компанией о буксировке судна к берегу продолжаются», — уточнили в ведомстве.

Также продолжается операция по буксировке второго атакованного дронами танкера Virat, добавили в министерстве. Судно планируется пришвартовать в районе якорной стоянки Тюркели в провинции Синоп в Черноморском регионе Турции в понедельник, 1 декабря.

Оба танкера были атакованы украинскими морскими беспилотниками. О пожаре на танкере Kairos, находившегося в 28 милях (45 км) от территориальных вод Турции, стало известно вечером в пятницу, 28 ноября. Находившихся на борту 25 членов экипажа эвакуировали, россиян среди них не было. Также об атаке беспилотников сообщил капитан танкера Virat, находившегося с 20 членами экипажа примерно в 35 морских милях от побережья Турции.

Оба танкера ходят под флагом Гамбии и, по информации LSEG, которую приводит Reuters, находятся в списках судов, подпадающих под санкции в отношении России.

МИД осудил атаку морских дронов на танкеры Kairos и Virat и назвал их «террористическими акциями» и попыткой «помешать текущим международным усилиям по приближению устойчивого мира».