 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Мирный план по Украине⁠,
0

Трамп вернулся из гольф-клуба в Белый дом на фоне переговоров с Украиной

Сюжет
Мирный план по Украине

Американский президент Дональд Трамп отправился в Вашингтон на фоне переговоров Украины и США, следует из расписании Белого дома.

Как сообщает его пресс-пул, кортеж Трампа покинул его гольф-клуб Trump National Golf Resort, куда республиканец уехал на фоне переговоров США и Украины в Майами. Затем он прибыл в свою резиденции Мар-а-Лаго и отправился в аэропорт. Оттуда Трамп вылетел в Белый дом.

NBC рассказал, что в ВСУ считают план Трампа «капитуляцией Украины»
Политика
Фото:Reuters

29 ноября украинская делегация во главе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров направилась в США для переговоров. Американскую сторону представляли спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и зять американского лидера Джаред Кушнер.

Умеров назвал встречу «сложной, но продуктивной», а также заявил о «ощутимом прогрессе на пути к установлению справедливого мира». Кроме того, он доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о прогрессе в продвижении «достойного мира» и отметил сближение позиций Киева с американской стороной.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Дональд Трамп США Вашингтон
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп сообщил о «хорошем шансе» заключить сделку
Политика
CNN сообщил о «тяжелых» переговорах Украины и США
Политика
Умеров доложил Зеленскому о сближении позиций после встречи с США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 02:15 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 02:15
В Таганроге объявили воздушную опасность Политика, 02:30
SIPRI подсчитал доходы крупнейших производителей оружия в 2024 году Политика, 02:02
Трамп вернулся из гольф-клуба в Белый дом на фоне переговоров с Украиной Политика, 01:54
Зеленский счел откровенным разговор с США Политика, 01:51
Трамп подтвердил телефонный разговор с Мадуро Политика, 01:40
Алиханов сообщил о падении рынка автопрома Экономика, 01:07
Россияне стали чаще брать новую ипотеку, не выплатив старую. Инфографика Финансы, 01:03
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Трамп сообщил о «хорошем шансе» заключить сделку Политика, 00:53
Над Россией за 3,5 часа сбили десять дронов Политика, 00:43
Умеров доложил Зеленскому о сближении позиций после встречи с США Политика, 00:41
Сийярто помог переводчице Орбана из-за неточностей Политика, 00:25
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Роналду — не конкурент. Какие главные рекорды побил Месси за карьеру Спорт, 00:02