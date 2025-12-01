Трамп вернулся из гольф-клуба в Белый дом на фоне переговоров с Украиной
Американский президент Дональд Трамп отправился в Вашингтон на фоне переговоров Украины и США, следует из расписании Белого дома.
Как сообщает его пресс-пул, кортеж Трампа покинул его гольф-клуб Trump National Golf Resort, куда республиканец уехал на фоне переговоров США и Украины в Майами. Затем он прибыл в свою резиденции Мар-а-Лаго и отправился в аэропорт. Оттуда Трамп вылетел в Белый дом.
29 ноября украинская делегация во главе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров направилась в США для переговоров. Американскую сторону представляли спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и зять американского лидера Джаред Кушнер.
Умеров назвал встречу «сложной, но продуктивной», а также заявил о «ощутимом прогрессе на пути к установлению справедливого мира». Кроме того, он доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о прогрессе в продвижении «достойного мира» и отметил сближение позиций Киева с американской стороной.
