Путин исключил из СПЧ Резника и включил «общественника» Ионова

Ионов известен своими заявлениями в органы на СМИ, артистов и политиков. Он находится под американскими санкциями, в США его обвиняют в «иностранной кампании вредоносного влияния»

Александр Ионов (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Президент Владимир Путин подписал указ, которым вносятся изменения в состав Совета по правам человека (СПЧ). Документ опубликовала пресс-служба Кремля.

Из состава СПЧ исключены адвокаты Генри Резник и Шота Горгадзе, бывший помощник генерала Лебедя Александр Мукомолов, журналист и писатель Леонид Никитинский, правовед Мара Полякова, а также скончавшийся в сентябре экономист Евгений Ясин.

В состав Совета вошел Александр Ионов — «общественник» и президент антиглобалистского движения России, известный по заявлениям в органы на СМИ, артистов, музыкантов и политиков. В частности, после его жалобы в реестр иностранных агентов были внесены издания The Bell и «Медуза» (последняя также признана в России «нежелательной организацией»). Ионов находится под санкциями США, американские власти обвиняют его в проведении «иностранной кампании вредоносного влияния» в интересах правительства России и ФСБ.

Членами СПЧ также стали основатель и президент благотворительного фонда «Банк еды «Русь» (работает с 2012 года, собирает и распределяет еду для нуждающихся, говорится на его сайте) Юлиа Назарова, гендиректор АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей» Элина Сидоренко и старший научный сотрудник Института российской истории РАН Сергей Соловьев.

Совет по правам человека — это консультативный орган при президенте России, созданный в 2004 году. В разные годы в его состав входили известные правозащитники, журналисты и общественные деятели. Сейчас главой Совета является бывший секретарь Общественой палаты, бывший ведущий программы «Время» и экс-главред журнала «Эксперт» Валерий Фадеев.