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Военная операция на Украине ,  
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В СПЧ назвали «смертельно опасным» приговор художнице Скочиленко

Член СПЧ Меркачева: приговор художнице Скочиленко для нее смертельно опасен
Сюжет
Военная операция на Украине

Приговор, вынесенный петербургской художнице Александре Скочиленко, — «чудовищный» из-за ее проблем со здоровьем, заявила «РИА Новости» член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева.

В марте 2022 года Скочиленко в одном из супермаркетов «Перекресток» заменила ценники на листовки с информацией о боевых действиях на Украине. Следствие посчитало, что девушка действовала «умышленно, <...> по мотивам политической вражды к России». 16 ноября художницу приговорили к семи годам колонии общего режима по статье публичном распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК).

Меркачева сообщила, что у художницы непереносимость продуктов и «ряд заболеваний», о чем Скочиленко неоднократно говорила. «Когда избрали такую жесткую меру для заключения в СИЗО, то это вызвало много сомнений, вопросов. А уж сейчас, после приговора», — продолжила правозащитница.

По словам члена СПЧ, вегетарианцы, люди с непереносимостью глютена и другие регулярно сталкиваются с проблемами с питанием, поскольку в учреждениях «единый рацион питания для всех». «Поэтому я считаю, что, в целом, ее пребывание в колонии для нее смертельно опасно», — заявила Меркачева.

Согласно документам, представленным защитой в суде, у Скочиленко порок сердца, биполярное расстройство и целиакия (непереносимость глютена, которая требует специальной диеты).

Правозащитница напомнила, что Верховный суд разработал законопроект, предлагающий не избирать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении людей с тяжелыми заболеваниями. «Но законопроект еще не принят. Он еще только прошел первое чтение», — добавила Меркачева, отметив, что будет просить президента Владимира Путина поддержать законопроект.

Другой член СПЧ Александр Брод заявил, что обратится к омбудсмену по правам человека Татьяне Москальковой по вопросу обеспечения Скочиленко надлежащим питанием в колонии.

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Более 300 врачей попросили Путина освободить художницу Скочиленко
Политика
Саша Скочиленко

Ранее более 300 врачей в открытом письме к президенту России попросили освободить Скочиленко из колонии. Хирург Александр Ванюков сообщил, что у художницы «диагностирован ряд тяжелых хронических заболеваний, требующих надлежащего медицинского наблюдения и специального режима питания». Из-за пребывания в колонии здоровье девушки может ухудшиться, подчеркнули медики.

Теги
СПЧ ценники Военная операция на Украине
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