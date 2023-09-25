Умер Евгений Ясин

Один из основателей ВШЭ и бывший министр экономики скончался в возрасте 89 лет. Ясин был первым наставником главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной

Евгений Ясин (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Умер почетный научный руководитель НИУ ВШЭ, бывший министр экономики Евгений Ясин, ему было 89 лет. Об этом писатель, телеведущий и бывший профессор ВШЭ Александр Архангельский написал в Facebook (принадлежит Meta — компания признана экстремистской и запрещена в России). Позднее об этом сообщил бывший главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (включен Минюстом в список иностранных агентов). Ясин был первым наставником главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

«Ушел Евгений Григорьевич Ясин. Прощайте, дорогой мой», — написал Венедиктов в телеграм-канале.

28 августа телеграм-канал Mash сообщал, что 89-летнего Ясина доставили в реанимацию в тяжелом состоянии, у него отек головного мозга и проблемы с сердцем.

Доктор экономических наук и профессор Евгений Ясин родился 7 мая 1934 года в Одессе. В 1957 году окончил Одесский гидротехнический институт, а в 1963-м — экономический факультет МГУ.

С 1973 по 1989 год заведовал лабораторией Центрального экономико-математического института Академии наук СССР. В 1989 году возглавил отдел в Государственной комиссии Совета Министров СССР по экономической реформе. В 1991 году создал при Научно-промышленном союзе СССР (ныне — Российский союз промышленников и предпринимателей) Экспертный институт, который и возглавил.

С 1994 года по 1997-й занимал пост министра экономики в правительстве Виктора Черномырдина. С марта 1997 года по март 1998-го был министром без портфеля при Черномырдине, отвечал за экономический блок. После отставки Черномырдина продолжал исполнять обязанности министра. Покинул правительство летом 1998 года. С октября 1998 года по июнь 2021-го был научным руководителем Высшей школы экономики, с июля 2021-го — ее почетным научным руководителем. РБК тогда писал, что Ясин попросил освободить его от должности научного руководителя по состоянию здоровья, его сменил один из основателей ВШЭ и ректор Ярослав Кузьминов.

Ясин был одним из идеологов реформ начала 1990-х годов, соратником Егора Гайдара и Анатолия Чубайса. Участвовал в разработке программы «500 дней» по переходу плановой экономики Советского Союза на рыночную экономику, она не была реализована.