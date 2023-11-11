СК: возбуждено уголовное дело о теракте после схода вагонов в Рязанской области

СК возбудил дело о теракте после схода вагонов в Рязанской области

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Следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте в связи со сходом грузовых вагонов с путей в Рязанской области после взрыва, сообщил Следственный комитет России.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств)», — говорится в сообщении ведомства.

По статье о теракте максимальное наказание — лишение свободы на срок до 20 лет.

Фото: Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России Фото: Московская железная дорога Фото: Московская железная дорога Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура

Утром 11 ноября пресс-служба Московской железной дороги сообщила, что в Рязанской области из-за «вмешательства посторонних лиц» вагоны грузового состава сошли с рельсов. Источники РБК рассказали, что в районе станции Дягилево произошел взрыв, после чего с железной дороги сошли семь вагонов с минеральными удобрениями. В результате инцидента железнодорожное полотно получило повреждения.

По данным Следственного комитета, с рельсов сошло 19 вагонов грузового поезда, об этом же сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков. Поезд следовал до станции Юльевка Приволжской железной дороги. В результате повреждения получили 15 вагонов, размер причиненного ущерба устанавливают.

После начала военной операции России на Украине ФСБ и правоохранительные ведомства неоднократно задерживали подозреваемых по делам о вмешательстве в работу железных дорог. В августе уголовное дело завели против двух подростков, которые, по предварительной информации, подожгли релейный шкаф в Красноярском крае. Им предъявили обвинения по статье о диверсии (п. «а» ч. 2 ст. 281 УК), за что грозит до 12 лет лишения свободы.