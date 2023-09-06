СК установил личность организатора атак БПЛА на аэродромы России из ВСУ

Атаки дронов на аэродромы Дягилево и Шайковка в прошлом году организовал полковник ВСУ Бурденюк, полагают в СК. При ударе по «Дягилево» погибли трое российских военных, были повреждены самолеты-ракетоносцы Ту-22М3

Памятник Ту-16 у военного городка у аэродрома Дягилево в декабре 2022 года (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Военные следственные органы СК России установили личность украинского военнослужащего, который организовывал атаки беспилотников на российские военные аэродромы, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела.

В организации атак обвиняют командира 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВСУ полковника Сергея Бурденюка, он объявлен в международный розыск и заочно арестован. Среди обвинений, которые против него выдвинули, — убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, а также покушение на это преступление («а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК). По данным следствия, он действовал вместе с неустановленными лицами из руководства Минобороны Украины.

Одна из атак, организованных Бурденюком, — удар по аэродрому Шайковка в Калужской области в октябре прошлого года. Был использован ударный беспилотник UJ-22 Airborne, он нес взрывчатку и был направлен на территорию штатной стоянки 3-й авиационной эскадрильи дальних сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3. При подрыве последствий на земле не было.

Другая атака, к которой причастен полковник, произошла в декабре 2022-го. Целью также были Ту-22М3, но на рязанском аэродроме Дягилево. Для удара использовался беспилотный реактивный самолет Ту-141 «Стриж», переделанный в боевую ракету. В результате атаки погибли трое военных, еще семеро получили ранения, говорится в материалах дела. Были повреждены три Ту-22М3 и другие объекты.

Аэродром Шайковка находится на западе Калужской области. Помимо атаки 7 октября прошлого года, была еще как минимум одна в августе этого года. Беспилотники уничтожили вблизи одноименного поселка.

Одновременно с декабрьской атакой на «Дягилево» под Рязанью произошла атака на аэродром Энгельс в Саратовской области. Минобороны, сообщая о них, заявило о трех погибших и четырех раненых (на каком из аэродромов, не уточнялось). По данным ведомства, беспилотники были сбиты ПВО, последствия на земле возникли из-за падения обломков.