СК установил личность организатора атак БПЛА на аэродромы России из ВСУ
Военные следственные органы СК России установили личность украинского военнослужащего, который организовывал атаки беспилотников на российские военные аэродромы, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела.
В организации атак обвиняют командира 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВСУ полковника Сергея Бурденюка, он объявлен в международный розыск и заочно арестован. Среди обвинений, которые против него выдвинули, — убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, а также покушение на это преступление («а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК). По данным следствия, он действовал вместе с неустановленными лицами из руководства Минобороны Украины.
Одна из атак, организованных Бурденюком, — удар по аэродрому Шайковка в Калужской области в октябре прошлого года. Был использован ударный беспилотник UJ-22 Airborne, он нес взрывчатку и был направлен на территорию штатной стоянки 3-й авиационной эскадрильи дальних сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3. При подрыве последствий на земле не было.
Другая атака, к которой причастен полковник, произошла в декабре 2022-го. Целью также были Ту-22М3, но на рязанском аэродроме Дягилево. Для удара использовался беспилотный реактивный самолет Ту-141 «Стриж», переделанный в боевую ракету. В результате атаки погибли трое военных, еще семеро получили ранения, говорится в материалах дела. Были повреждены три Ту-22М3 и другие объекты.
Аэродром Шайковка находится на западе Калужской области. Помимо атаки 7 октября прошлого года, была еще как минимум одна в августе этого года. Беспилотники уничтожили вблизи одноименного поселка.
Одновременно с декабрьской атакой на «Дягилево» под Рязанью произошла атака на аэродром Энгельс в Саратовской области. Минобороны, сообщая о них, заявило о трех погибших и четырех раненых (на каком из аэродромов, не уточнялось). По данным ведомства, беспилотники были сбиты ПВО, последствия на земле возникли из-за падения обломков.