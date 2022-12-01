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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
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Сальдо рассказал о возводимой «по законам военной науки» линии обороны

Сальдо: в Херсонской области по законам военной науки строятся укрепления
Фортификационные сооружения с привлечением большого количества строительной техники возводятся на левом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили местные власти
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Фортификационные сооружения на левом берегу Днепра возводятся в соответствии со всеми законами военной науки, сообщил врио главы Херсонской области России Владимир Сальдо.

«На эти цели выделены значительные финансовые ресурсы и привлечено большое количество строительных компаний», — написал Сальдо в своем телеграм-канале.

Он также рассказал, что после объявленной эвакуации из 15-километровой зоны вдоль левого берега реки Днепр оттуда выехали не более 15 тыс. человек из проживающих 100 тыс. А некоторые из уехавших, по его словам, возвращаются в свои дома.

Сальдо считает, что люди беспокоятся о своей оставленной собственности и не хотят терять работу, поскольку «в обстреливаемых городах продолжают работать предприятия и организации». Он предупредил, что «обстрелы становятся все более неточными и хаотичными, больше всего попадает в огороды, но иногда разбивает и дома».

Об эвакуации жителей 15-километровой зоны вдоль левого берега Днепра власти Херсонской области объявили 31 октября. К тому времени уже шла полным ходом эвакуация из правобережных районов, включая город Херсон. Тогда власти объяснили, что есть угроза подготовки Украиной массированного удара по Каховской ГЭС, что может привести к обрушению плотины и затоплению больших территорий вдоль реки.

«В такой ситуации принял решение о расширении зоны эвакуации на 15 км от Днепра. Это касается населенных пунктов Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов», — сообщил тогда Сальдо. По его словам, эвакуация поможет создать «эшелонированную оборону» для отражения атак ВСУ.

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9 ноября министр обороны Сергей Шойгу приказал отвести российские войска с правого берега Днепра в Херсонской области. Как объяснил министру командующий группировкой российских войск в зоне спецоперации на Украине генерал армии Сергей Суровикин, в случае усиления атак на Каховскую ГЭС возникнет опасность жертв среди гражданских и опасность окружения российской группировки. Поэтому генерал предложил занять оборону по левому берегу Днепра, а высвободившиеся подразделения перекинуть на наступление в других направлениях.

«Понимаю, что это очень непростое решение. В то же время мы сохраним самое главное — жизни наших военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск, держать которую на правом берегу, в ограниченном районе, бесперспективно», — заявил тогда Суровикин. Шойгу поддержал предложение генерала.

11 ноября российские части покинули Херсон. После этого в город вошли украинские военные, его посетил президент Владимир Зеленский. «Мы оставляем это без комментариев. Вы знаете, что это территория России», — ответил на вопрос о визите пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Временным административным центром Херсонской области местные власти объявили город Геническ.

30 сентября Херсонская область вместе с ЛНР, ДНР и Запорожской областью были приняты в состав Российской Федерации.

Теги
Херсонская область Владимир Сальдо оборона
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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