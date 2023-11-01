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Палестино-израильский конфликт ,  
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Иордания объявила эвакуацию подданных из сектора Газа

Иордания объявила эвакуацию подданных из сектора Газа через КПП «Рафах»
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
КПП &laquo;Рафах&raquo;
КПП «Рафах» (Фото: Arafat Barbakh / Reuters)

Иордания начинает эвакуацию подданных королевства из сектора Газа через КПП «Рафах» на границе с Египтом, сообщил МИД страны в социальной сети X (ранее — Twitter).

«Министерство иностранных дел и по делам экспатриантов объявило о начале эвакуации иорданских подданных из сектора Газа через КПП «Рафах» в координации с компетентными властями братской Арабской Республики Египет, чтобы они были перевезены в королевство как можно скорее», — говорится в заявлении.

«Рафах» — единственный КПП, который с начала войны Израиля и ХАМАС открывался для оказания гуманитарной помощи жителям Газы. Несколько часов назад его открыли для пропуска через границу с Египтом людей с иностранными паспортами.

Как сообщил представитель МИД Иордании Суфьян Аль-Куда, процесс эвакуации займет несколько дней. Иорданские дипломаты выехали из Каира на КПП «Рафах», там они будут обеспечивать безопасность граждан. Ожидается, что иорданцев будут эвакуировать из сектора Газа на автобусах, уточнил Суфьян Аль-Куда.

Представитель МИДа призвал всех иорданских подданных, находящихся в секторе Газа и постоянно проживающих там, связаться с министерством и запросить помощь.

Эвакуировать своих граждан с Ближнего Востока после начала войны Израиля и ХАМАС начали и другие страны, в том числе Германия, Польша, Таиланд, Индия, Литва и Болгария. Представитель российского МИДа Мария Захарова говорила, что ведомство готовится к эвакуации граждан России из Палестины.

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По ее словам, с просьбой об эвакуации из сектора Газа к ведомству обратились около 1 тыс. граждан России и стран СНГ. «Будем готовы незамедлительно приступить к эвакуационным мероприятиям после открытия контрольно-пропускного пункта «Рафах» на границе сектора Газа с Египтом», — поясняла она.

Теги
Иордания эвакуация сектор Газа
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