ФСБ задержала жителей Ингушетии за планы «встречи» самолета из Израиля

ФСБ провела задержания в Ингушетии за призывы к акции против Израиля в аэропорту

Аэропорт Ингушетии не принимает рейсы из-за рубежа, однако некоторые местные жители планировали организовать беспорядки, чтобы «не пускать сюда ни одного еврея». Задержанные признали, что израильтяне прилетать «не собираются»

Фото: airportmagas.ru

В Ингушетии задержаны несколько местных жителей за распространение фейков о прибытии в республику самолета из Израиля и призывов к беспорядкам в аэропорту, пишут «Известия».

Один из задержанных рассказал, что вступил в соответствующую группу в WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Там обсуждался прилет самолета и планируемый митинг у аэропорта. «Потом, 31 числа, меня пригласили сотрудники правоохранительных органов и объяснили, что делать неразрешенные митинги запрещено и что жители Израиля в Ингушетию прилетать не собираются, не собираются жить в Ингушетии», — сказал мужчина.

Другой мужчина в ответ на вопрос, размещал ли он «информацию о блокировании аэропорта», сказал, что распространял видеозаписи в разных группах. Как пишет газета, некоторые участники группы писали, что готовы оказаться в тюрьме, лишь бы «не пускать сюда ни одного еврея».

В ФСБ подчеркнули, что аэропорт Магас не принимает международные рейсы. В опубликованной «Известиями» видеозаписи показан маршрут, который можно построить из Тель-Авива в Ингушетию только с двумя пересадками — в Сочи и Москве.

РБК направил запрос в УФСБ России по Республике Ингушетия.

В конце прошлой недели, 29 октября, беспорядки произошли в аэропорту Махачкалы, когда туда прибыл регулярный рейс из Тель-Авива. Толпа протестующих зашла в здание аэропорта, прорвалась на взлетно-посадочную полосу и окружила самолет, у некоторых участников беспорядков в руках были флаги Палестины. Демонстранты искали прилетевших из Израиля пассажиров.

Из Тель-Авива в основном прилетели женщины и дети. Один ребенок был в коляске и на аппарате искусственной вентиляции легких, он «тоже со всей массой вынужден был скрываться», рассказывал директор аэропорта Махачкалы Саид Рамазанов. Пострадали более 20 человек, в том числе полицейские. СК завел уголовное дело по статье о массовых беспорядках.

Президент Владимир Путин обвинил в беспорядках Украину и Запад. Он заявил, что представители Украины «под руководством западных покровителей пытаются инспирировать погромы в России». Правительство Израиля призвало Россию обеспечить безопасность израильтян, решительно действовать против погромщиков и «дикого подстрекательства».

«Если у нас хоть один человек выйдет на несанкционированные беспорядки, задержать и посадить его. Или сделайте три предупредительных выстрела в воздух и после этого, если человек не выполняет требование закона, — четвертый выстрел сделайте в лоб. Больше не выйдут», — поручил глава Чечни Рамзан Кадыров.