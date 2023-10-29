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США подняли в воздух истребители из-за самолета у дома Байдена в Делавэре

Гражданский самолет нарушил воздушное пространство у дома Байдена в Делавэре

Гражданский самолет нарушил воздушное пространство в штате Делавэр, где находится дом президента США Джо Байден, сообщил начальник отдела коммуникаций Секретной службы США Энтони Гульельми, передает Fox News.

«Вскоре после 14:00 [в субботу, 28 октября] гражданский самолет нарушил ограниченное воздушное пространство к северу от Уилмингтона, штат Делавэр», — сказал Гульельми. После этого «в целях предосторожности» в воздух были подняты истребители, затем гражданский самолет благополучно приземлился в ближайшем аэропорту, уточнил он.

Представитель Секретной службы США отметил, что инцидент не повлиял на действия президента.

Агенты Секретной службы и Федерального управления гражданской авиации начали расследование произошедшего.

В августе этого года еще один гражданский самолет нарушил режим временного ограничения полетов возле озера Тахо в штате Невада, где в тот момент отдыхал Байден с семьей. Самолет был перехвачен двумя истребителями F-16 Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) и вертолетом MH-65 Dolphin береговой охраны США.

Истребители выпустили сигнальные ракеты, чтобы привлечь внимание пилота, после чего самолет покинул запретную зону. В Белом доме заявили, что «ситуация разрешилась без происшествий и без каких-либо последствий для президента».

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Джо Байден США Делавэр самолет истребители воздушное пространство
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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