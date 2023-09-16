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Киев объявил о планах вытеснить Россию с рынка урана

Глава Минэнерго Украины Галущенко: мы намерены вытеснить Россию с рынка урана
Украина наращивает производство урана и намерена вытеснить Россию с мирового рынка, заявили в Минэнерго. При этом в последние годы страна добывала этого сырья в 6 раз меньше, чем Россия, и в 48 раз меньше, чем Казахстан
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Украина наращивает производство урана, чтобы вытеснить Россию с мировых рынков в этой сфере, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, передает пресс-служба Минэнерго в Facebook (принадлежит Meta, признанна в России экстремистской и запрещенна).

«К сожалению, Россия до сих пор контролирует значительную часть мирового рынка урана. Это замедляет вопрос введения санкций, ведь многие компании имеют контракты с россиянами по поставкам урана. Но мы упорно работаем над тем, чтобы подвинуть их с этого рынка, а также над наращиванием производства урана на Украине», — сказал Галущенко.

Министр напомнил, что Украина уже заключила ряд соглашений о поставках урана, в частности с канадской Cameco, а также получила кредитные гарантии от Великобритании на £192 млн в рамках сотрудничества с компанией Urenco. Как уточнили в пресс-службе Минэнерго, в Канаду в рамках договора уже поступила первая партия урана, добытого на Восточном горно-обогатительном комбинате в Днепропетровской области.

Крупнейшие месторождения урана на Украине находятся в Кировоградской области (здесь расположены несколько урановых месторождений, включая Смолинское и Ватутинско), Житомирской области (Чернобыльское.
месторождение), Волынской области (месторождение Глухошино), а также в Днепропетровской области (месторождения Марьяновка и Зверинец).

По данным на 2020 год на Украине добыли около 450 т урана. Для сравнения в России за тот же год было добыто 2,8 тыс. т урана, а в Казахстане — 21,8 тыс. т.

На фоне начавшейся на Украине российской спецоперации цены на уран резко выросли: среднегодовая спотовая стоимость фунта закиси-окиси U3O9 (природный уран) в 2022 году увеличилась на 41% ($49,81), а цена в долгосрочных контрактах — на 35% ($49,75). До аварии на АЭС «Фукусима-1» в Японии в марте 2011 года цены на уран достигали $70 за фунт, а исторический ценовой пик пришелся на 2007 год, когда фунт закиси-окиси урана торговался по $140.

В середине июня The New York Times писала, что США продолжают закупать у Москвы обогащенный уран, несмотря на стремление разорвать экономические связи с Россией, из-за риска приостановки работы американских АЭС. По данным издания, американские компании платят около $1 млрд за российское топливо, на основе которого вырабатывается более половины безэмиссионной энергии США.

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Россия с февраля 2022 года перестала публиковать таможенную внешнеторговую статистику, однако страна долгие годы являлась одним из лидеров по экспорту урана. Например, Вашингтон в первом полугодии 2023 года закупил у России 416 т урана на $696,5 млн, что стало максимальным значением с 2002 года. За год стоимость поставок увеличилась в 2,5 раза, а доля России в американском урановом импорте выросла до 32%.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Украина Россия уран ядерное топливо АЭС
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