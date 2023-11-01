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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Египет разместил танки на границе с сектором Газа

Египет разместил десятки танков у КПП «Рафах» на границе с сектором Газа
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
В Египте опасаются большого наплыва беженцев из сектора Газа, пишет Times of Israel. Накануне Каир согласился открыть КПП «Рафах» для вывоза пострадавших палестинцев
Фото: Mahmoud Khaled / Getty Images
Фото: Mahmoud Khaled / Getty Images

Египет разместил танки и бронетехнику возле контрольно-пропускного пункта «Рафах» на границе с сектором Газа, сообщает The Times of Israel. Издание, ссылаясь на фото с места событий, пишет, что там находятся «десятки транспортных средств».

Египет опасается притока десятков тысяч беженцев из сектора Газа из-за боевых действий между Израилем и ХАМАС, отмечает ToI. Страна при этом обязалась пропускать в анклав грузовики с гуманитарной помощью.

Накануне газета Al-Ahram сообщила, что КПП откроют 1 ноября, чтобы принять из анклава пострадавших палестинцев. Для перевозки пострадавших готовы 150 машин скорой помощи, число людей, которых планировали вывезти в Египет, не уточнялось.

«Рафах» был единственным оставшимся после эскалации конфликта пунктом для вывода людей из сектора Газа в направлении Синайского полуострова и ввоза туда продуктов питания. С 7 октября, когда ХАМАС напал на Израиль, а тот в ответ начал обстреливать сектор, пункт несколько раз закрывали на фоне обстрелов, передавали Al Jazeera и другие СМИ. Власти Египта при этом заявляли, что КПП открыт, однако дороги с палестинской стороны «выведены из строя» из-за бомбардировок.

31 октября AP сообщило, что разведка Израиля после начала войны с ХАМАС разработала план по переселению 2,3 млн жителей сектора Газа на Синайский полуостров, однако офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху пока «не отнесся к документу серьезно». Financial Times ранее писала о попытке премьера убедить европейских лидеров оказать давление на Египет, чтобы тот принял беженцев, но предложение не было поддержано Германией и Францией.

По данным ООН, с начала войны между ХАМАС и Израилем более 1,4 млн жителей сектора Газа были вынуждены покинуть свои дома.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Египет сектор Газа танки КПП беженцы
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