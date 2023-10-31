AP узнало о предложении переселить 2,3 млн палестинцев на Синай

Министерство разведки Израиля спустя неделю после начала войны с ХАМАС разработало план по переселению населения сектора Газа на север Синайского полуострова, узнало AP. Египет ранее исключал прием палестинских беженцев

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Разведка Израиля после начала войны с ХАМАС разработала план по переселению 2,3 млн жителей сектора Газа на Синайский полуостров (Египет), однако офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху пока «не отнесся к документу серьезно», пишет Asssiated Press (AP) cо ссылкой на документ и источники.

Как отмечает агентство, документ, подготовленный израильским Министерством разведки и датированный 13 октября, впервые опубликовал портал Sicha Mekomit. Всего министерством было предложено три варианта для проведения «существенных изменений в гражданской реальности в секторе Газа в свете преступлений ХАМАС».

В качестве одного из вариантов авторы документа предложили переселить гражданское население Газы в палаточные городки на севере Синайского полуострова, а затем построить там постоянные города и наладить гуманитарный коридор. В то же время внутри Израиля, по задумке авторов, будет создана зона безопасности, чтобы заблокировать въезд перемещенных палестинцев. При этом в документе не сказано, что станет с сектором Газа после переселения людей, пишет AP.

Старший научный сотрудник Института исследований национальной безопасности в Тель-Авиве Йоэль Гузански заявил агентству, что этот доклад, если он окажется правдивым, может вызвать «стратегический раскол» между Израилем и Египтом. «Я рассматриваю это либо как невежество, либо как то, что кто-то хочет негативно повлиять на отношения Израиля и Египта, которые очень важны на данном этапе», — отметил он.

Сектор Газа де-юре является одной из двух изолированных друг от друга территорий частично признанного государства Палестина, а фактически контролируется палестинским исламистским движением ХАМАС. Регион расположен на берегу Средиземного моря, имеет сухопутные границы с Израилем и Египтом (со стороны Синайского полуострова). Площадь сектора Газа составляет 360 кв. км (длина 40 км, ширина 6–12 км), в нем, предположительно, проживают свыше 2 млн человек. Согласно последним данным Минздрава сектора Газа, с начала войны с Израилем в регионе погибли более 8,3 тыс. человек, в том числе 3,4 тыс. детей. Более 20 тыс. человек получили ранения. Кроме того, как сообщало ведомство, в секторе в результате ударов оказалась разрушена почти половина жилых домов. По оценке ООН, порядка 70% всех погибших в секторе Газа — это женщины и дети.

Как отмечает AP, в документе также говорится, что Египет не должен обязательно быть «последним пристанищем» для палестинских беженцев. Потенциальными целями переселения в Израиле также назвали Турцию, Катар, Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Канаду.

Источник AP, знакомый с содержанием документа, заявил, что он не имеет обязательной силы и что его предметное обсуждение с представителями службы безопасности не проводилось. В офисе Нетаньяху документ назвали «концептуальным», подобные которому готовятся на всех уровнях правительства и его органов безопасности. «Вопросы о том, «что будет послезавтра», не обсуждались ни на одном официальном форуме в Израиле, который в настоящее время сосредоточен на уничтожении правительственного и военного потенциала ХАМАС», — заявили в AP канцелярии премьер-министра.

С начала войны между ХАМАС и Израилем почти 1,5 млн жителей сектора Газа были вынуждены покинуть свои дома из-за авиаударов ЦАХАЛ, сообщали в ООН. В анклаве обостряется дефицит продуктов и предметов первой необходимости. Многие из жителей сектора бежали из северных районов на юг, в сторону границы с Египтом.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси ранее в октябре заявил, что его страна отвергает «любую попытку ликвидировать палестинский вопрос военными средствами или посредством насильственного перемещения палестинцев с их земель, что будет происходить за счет стран региона». При этом, по данным источников Financial Times, Нетаньяху пытался убедить европейских лидеров оказать давление на Египет, чтобы тот принял беженцев из сектора Газа. По данным газеты, предложение не было поддержано Германией и Францией, которые указали на продолжающуюся борьбу с беженцами внутри ЕС.