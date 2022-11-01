Зеленский: для ускорения интеграции Украина и Чехия подписали декларацию о членстве в НАТО

Зеленский сообщил о подписании с Чехией декларации о членстве в НАТО

Зеленский подал заявку на ускоренный прием Украины в НАТО в конце сентября, после проведения референдумов в регионах Донбасса о присоединении к России. Подписанная с Чехией декларация должна ускорить процесс, считает президент

Фото: Zuma / ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Чехии Петр Фиала подписали совместную декларацию о членстве Украины в НАТО для ускорения интеграции в альянс. Об этом Зеленский сообщил в своем телеграм-канале.

31 октября Фиала и несколько членов чешского кабмина прибыли в Киев на переговоры с премьером Украины Денисом Шмыгалем.

«Сегодня подписаны несколько важных документов. Особенно отмечу нашу совместную декларацию о членстве в НАТО. Это первый такой документ, который мы принимаем в целях ускорения нашей евроатлантической интеграции», — написал Зеленский.

По его словам, этой декларацией удалось зафиксировать дальнейшее усиление сотрудничества для обеспечения стандартов НАТО на Украине. Глава государства отметил, что Киев будет стремиться к подписанию таких документов с другими странами.

Украина не является членом альянса, однако с июня 2020 года имеет особый статус сотрудничества с НАТО — партнера с расширенными возможностями (Enhanced Opportunities Partner — EOP). Также стремление в НАТО закреплено в Конституции страны.



Согласно уставу НАТО, для принятия новых членов необходимо согласие каждой из 30 стран — членов военного блока.

30 сентября Зеленский объявил о подаче заявки страны на вступление в НАТО в ускоренном порядке. «Мы [Украина и НАТО] доверяем друг другу, мы помогаем друг другу, и мы защищаем друг друга. Это и есть Альянс. Де-факто. Сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре. По процедуре, которая соответствует нашему значению для защиты всего нашего сообщества. В ускоренном порядке», — отметил глава государства.

После этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк указал, что НАТО не будет участвовать в боевых действиях на Украине — он считает, что они закончатся раньше, «чем Украина пройдет все необходимые процедуры для вступления в Альянс». По его словам, подача заявки на вступление в НАТО преследует две цели: определить стратегический вектор и ускорить поставки западного вооружения в Украину.

Лидеры Польши, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Румынии и Словакии в совместном заявлении в начале октября поддержали членство Украины в НАТО. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак говорил, что всего членство страны в НАТО поддержали 11 стран-членов альянса.

Российская сторона не раз заявляла, что на Украине России противостоит весь блок НАТО. В частности, в начале августа с таким заявлением выступил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. По его словам, украинские власти «отдали свою страну, свою территорию и, самое ужасное, своих людей в использование» Западу и НАТО, которые развязали «фундаментальное противостояние» против России.



Альянс незадолго до начала спецоперации принял новую Стратегическую концепцию, в которой назвал Москву прямой угрозой для безопасности блока. В то же время, по словам министра обороны США Ллойда Остина, НАТО не ищет конфронтации с Россией, но будет следовать принципу, что «нападение на одного союзника НАТО означает атаку на всех».