Небензя раскрыл детали нападения на российского сотрудника ООН в Косове

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации, где обсуждалась ситуация с избиением в Косове сотрудника ООН россиянина Михаила Краснощекова, назвал шокирующими детали произошедшего.

По словам Небензи, косовские силовики вытащили Краснощекова из салона автомобиля с применением физической силы, «ударили головой о водительскую дверь, нанесли множественные удары руками, после чего применили спецсредства и наручники». «Затолкали его на заднее сиденье его же автомобиля, где продолжали его избивать», — приводит слова Небензи ТАСС. Кроме того, отметил дипломат, у Краснощекова изъяли идентификационную карточку и водительское удостоверение сотрудника ООН, а также разбили его мобильный телефон.

Небензя призвал провести расследование и наказать виновных в этом правонарушении. Он отметил, что Совбез ООН должен осудить подобные действия со стороны Приштины.

Ранее специальный представитель генерального секретаря и глава миссии ООН в Косове Захир Танин заявил, что своими действиями полиция Косова нарушила резолюцию Совбеза ООН и права человека. Он призвал власти Косова провести расследование случившегося и принять меры по недопущению подобных инцидентов в будущем.