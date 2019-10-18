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Политика ,  
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Российский МИД осудил операцию косовского спецназа

МИД России прокомментировал операцию косовского спецназа против полицейских в сербских районах Косово.

В опубликованном заявлении сказано, что косовский спецназ вторгся на населенные сербами северные территории «под циничным прикрытием расследования убийства 16 января 2018 года косовосербского политика Ивановича».

Министерство отмечает, что для ареста двоих полицейских сербской национальности были задействованы около ста силовиков и 25 машин, включая бронеавтомобили.

В МИДе добавили, что проведение акции говорит о нервозности косовских властей из-за попыток Приштины добиться членства в Интерполе. Ранее Косово отозвало свою заявку на вступление на заседании генассамблеи Интерпола.

Российское министерство рассматривает действия Приштины как обострение национальных отношений в крае и подрыв стабильности на Балканах.

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Вучич привел армию в полную боеготовность после арестов сербов в Косово

28 мая 2019 года президент Сербии Александр Вучич привел в готовность войска в связи с полицейскими рейдами в Косово, которые закончились арестами сербов. Тогда он назвал целью Приштины запугать живущее на северных территориях сербское население.

В российском МИДе косовскую операцию назвали провокацией. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заметила, что действия Приштины преследуют задачу выдавить сербское население из региона.

Теги: Косово, Сербия, провокация, МИД
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В МИД России назвали провокацией действия косовского спецназа
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