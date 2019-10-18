Российский МИД осудил операцию косовского спецназа

МИД России прокомментировал операцию косовского спецназа против полицейских в сербских районах Косово.

В опубликованном заявлении сказано, что косовский спецназ вторгся на населенные сербами северные территории «под циничным прикрытием расследования убийства 16 января 2018 года косовосербского политика Ивановича».

Министерство отмечает, что для ареста двоих полицейских сербской национальности были задействованы около ста силовиков и 25 машин, включая бронеавтомобили.

В МИДе добавили, что проведение акции говорит о нервозности косовских властей из-за попыток Приштины добиться членства в Интерполе. Ранее Косово отозвало свою заявку на вступление на заседании генассамблеи Интерпола.

Российское министерство рассматривает действия Приштины как обострение национальных отношений в крае и подрыв стабильности на Балканах.