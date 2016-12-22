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Путин назвал целью «русофобов» создание «безликих протекторатов»
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Путин назвал целью «русофобов» создание «безликих протекторатов»
Раскол церкви, 14:57
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Путин назвал целью «русофобов» создание «безликих протекторатов»
Выступая на Всемирном русском народном соборе, президент России призвал противостоять попыткам «отдельных государств» низвести существующие на постсоветском пространстве страны до уровня вассалов
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Попытки разрушить складывавшиеся веками ​«культурно-исторические пространства» предпринимаются во многих регионах мира, в том числе на постсоветском пространстве, заявил, выступая на Всемирном русском народном соборе, президент России Владимир Путин. По его словам, пытаясь переформатировать мир, «отдельные государства» используют и русофобию, и пещерный национализм, и «беспардонное, грубое вмешательство в церковную жизнь».

«​Цель — создать разного рода безликие протектораты. Ведь разобщенными народами, лишенными национальной памяти, низведенными до уровня вассалов, проще и удобнее управлять, использовать как разменную монету в своих интересах», — сказал Путин (цитата по «Интерфаксу»).

Президент предупредил, что такая политика «отдельных государств» опасна и чревата серьезными последствиями. В то же время он выразил уверенность, что желаемого результата русофобам добиться не удастся.

«Убежден: жизнь все расставит по местам, потому что нельзя заставить людей идти против своей веры, своих традиций, семейной родословной, в конце концов; против правды, справедливости и просто здравого смысла», — заключил Путин.

Международная общественная организация «Всемирный русский народный собор» создана в мае 1993 года; с февраля 2009-го ее возглавляет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Предстоятель РПЦ также выразил уверенность в провале планов украинских политиков, пытающихся разорвать духовные связи русского и украинского народов.

«Политикам придется признать свое историческое поражение», — сказал патриарх.

В начале октября синод Вселенского патриархата объявил о своем намерении предоставить автокефалию (самоуправление) украинской церкви и установил каноническое общение с двумя украинскими церквями, не признаваемыми РПЦ, — Украинской православной церковью Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церковью (УАПЦ). Таким образом, с патриарха УПЦ КП Филарета (Денисенко) была снята анафема, наложенная РПЦ. Кроме того, было отменено решение 1686 года, которым Константинопольский патриарх Дионисий передал Киевскую митрополию в управление Москве.

В ответ на эти действия РПЦ объявила об остановке евхаристического общения ​с Вселенским патриархатом.

​В предыдущий раз Путин принимал участие в работе Всемирного русского народного собора в 2001 году. Тогда, выступая на открытии, президент заявил о необходимости объединиться для борьбы с терроризмом.

«Нам необходимо общественное единение в неприятии ксенофобии и насилия, всего того, что питает идеологию терроризма. Варварству, стремлению разжечь конфликт цивилизаций и религий мы обязаны противопоставить духовность и терпимость», — сказал в 2001 году Путин, напомнив, что богатство и духовная сила России всегда опирались на объединение множества самобытных национальных культур и верований​.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Владимир Путин
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