Премьер Финляндии призвал ЕС быть оборонным союзом, а не торговым блоком

Чтобы избежать потенциальной угрозы от «враждебных государств», Евросоюз должен укреплять оборону и сотрудничать в данной сфере, заявил финский премьер Орпо. Он отметил, что это не будет значить, что Брюссель «вытесняет» НАТО

Петтери Орпо (Фото: Vesa Moilanen / IMAGO / Global Look Press)

Евросоюз должен взять на себя «беспрецедентные полномочия», чтобы защититься от «растущих угроз». Об этом сказал премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, сообщает Politico в материале под заголовком «Премьер-министр Финляндии заявил, что ЕС должен быть оборонной державой, а не просто торговым блоком».

Он отметил, что ЕС должен действовать как «настоящий союз» в случае противостояния «враждебным государствам».

«Нам нужны общие возможности ЕС, поэтому нам необходимо финансирование ЕС и сотрудничество, — добавил Орпо. — Мы проявляли солидарность в течение последних двух десятилетий, например в борьбе с COVID, в экономике, в миграции. Сейчас настало время проявить солидарность в сфере безопасности».

Орпо обратил внимание на то, что усиление оборонного потенциала ЕС не означает, что Брюссель «вытесняет» НАТО. «Мы доверяем НАТО, это очевидно, — подчеркнул он. — Европейский союз может сделать больше, чтобы помочь странам и поддержать НАТО, например, в наращивании военной промышленности, что необходимо. Без усиления военной промышленности, промышленного потенциала в Европе наша оборона не может стать более сильной».

По его словам, все европейские лидеры должны осознать, что восточный фланг «является общей границей» и что никто не застрахован от потенциальных атак.

«Эти инциденты, эти атаки направлены против всей Европы. Кто следующий? Дания не является пограничной страной, поэтому мы видим, что это возможно по всей Европе», — отметил он, имея в виду случаи появления дронов в датском воздушном пространстве.



Дроны заметили над Копенгагеном вечером 22 сентября. Из-за этого работа аэропорта города была приостановлена на три часа, что привело к отмене и задержке примерно сотни рейсов. Установить происхождение беспилотников датские власти не смогли. Ночью 25 сентября в связи с несанкционированным полетом дронов закрывали воздушное пространство над Ольборгом. Два рейса вернулись в Копенгаген, после чего аэропорт возобновил работу. Начальник Национальной полиции Торкильд Фогде отметил, что «действия беспилотников аналогичны тем, которые остановили воздушное движение в Копенгагене».

Позднее дроны заметили также вблизи трех других аэропортов. Полиция Южной Ютландии сообщила, что они находились около аэропортов Эсбьерга, Сеннерборга и Скридструпа, где расположена авиабаза Королевских ВВС Дании с истребителями F-16 и F-35. Также беспилотники летали над крупнейшей военной базой Дании Каруп.

Посольство России в Дании назвало перебои в работе аэропортов «инсценированной провокацией» и сообщило, что Россия не причастна к инцидентам с нарушениями дронами воздушного пространства. Министр обороны королевства Троэльс Лунд Поульсен также заявил, что власти Дании не располагают доказательствами, которые бы подтвердили причастность России к инцидентам с беспилотниками.

26 сентября о замеченных в небе дронах сообщили в полиции Финляндии. В ведомстве объяснили, что ежемесячно они получают десятки подобных жалоб, в том числе о полетах БПЛА вблизи инфраструктуры и в бесполетных зонах. В финской полиции объяснили, что большинство случаев — следы авиации или любительские запуски дронов, но власти начали отслеживать ситуацию и изучать, нет ли в ней потенциальных операций против Финляндии.

«Для поддержания ситуативной картины, связанной с гибридным влиянием, и подготовки к возможным враждебным действиям также осуществляется международное сотрудничество, особенно с другими странами Северной Европы и государствами — членами Европола», — объяснил комиссар нацполиции Финляндии Илкка Коскимяки.