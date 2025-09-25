 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Аэропорт датского Ольборга закрыли из-за беспилотников

В небе было замечено несколько дронов. В Ольборге находится авиабаза ВВС. 22 сентября из-за появления дронов на три часа приостановил работу аэропорт Копенгагена

Воздушное пространство над Ольборгом закрыли из-за несанкционированного полета дронов, пишет Ekstra Bladet со ссылкой на управление транспортной авиации ВВС, базирующееся на авиабазе Ольборг. В небе было замечено несколько дронов.

В результате закрытия аэропорта два рейса авиакомпаний Norwegian и SAS были перенаправлены обратно в Копенгаген.

«Воздушное пространство над авиабазой Ольборг в настоящее время закрыто из-за несанкционированных полетов беспилотников», — заявило управление. «Сейчас мы сосредоточены на обеспечении безопасного управления воздушным движением и сотрудничаем с полицией, чтобы урегулировать ситуацию, — добавили там.

Полиция Северной Ютландии начала расследование. «Пока рано говорить о цели этих дронов и о том, кто за ними стоит», — сказал представитель полиции.

Начальник Национальной полиции Торкильд Фогде отметил, что «действия беспилотников аналогичны тем, которые остановили воздушное движение в Копенгагене».

Трамп заявил, что страны НАТО могут сбивать самолеты России при нарушении
Политика
Дональд Трамп

22 сентября из-за появления дронов на три часа приостановил работу аэропорт Копенгагена. В результате было задержано или отменено около сотни рейсов. Представитель полиции в комментарии Reuters сообщил, что беспилотники летели с нескольких направлений и управлялись «квалифицированным оператором, который хотел продемонстрировать свои навыки».

Премьер-министр Метте Фредериксен назвала произошедшее наиболее серьезным нападением на датскую инфраструктуру за все время. Датские власти не исключают, что это может быть связано с чередой других атак с использованием беспилотников, нарушений воздушного пространства и хакерских атак на европейские аэропорты.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на обвинения европейских стран говорил, что ни одно из последних заявлений о нарушении Россией воздушного пространства не было подкреплено «сколько либо достоверными данными».

Авторы
Елена Чернышова
