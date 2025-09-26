В Финляндии сообщили о замеченных в небе дронах

Фото: Tong Shuai / XinHua / Global Look Press

Полиция Финляндии за последние дни получила несколько сообщений о дронах над территорией страны. В ведомстве объяснили, что ежемесячно они получают десятки подобных жалоб, в том числе о полетах БПЛА вблизи инфраструктуры и в бесполетных зонах.

Большинство случаев можно объяснить любительскими запусками дронов или следами авиации, добавили в финской полиции. Однако власти начали отслеживать ситуацию на предмет потенциальных операций против Финляндии.

«Для поддержания ситуативной картины, связанной с гибридным влиянием, и подготовки к возможным враждебным действиям также осуществляется международное сотрудничество, особенно с другими странами Северной Европы и государствами — членами Европола», — подчеркнул комиссар нацполиции Илкка Коскимяки.

В сентябре в ряде стран Европы произошли инциденты с обнаружением беспилотников. Так, 10 сентября Польша сообщила о сбитых 19 иностранных дронах в небе над страной. В Варшаве назвали БПЛА российскими и интерпретировали инцидент как «акт агрессии». Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш назвал обвинения Варшавы в адрес Москвы беспочвенными. По его словам, дроны «летели со стороны Украины».

После этого Франция, Великобритания, США, Германия, Нидерланды, Швеция, Норвегия, Чехия, Португалия и Италия присоединились к операции НАТО «Восточный часовой» (Eastern Sentry) в Польше.

22 сентября крупнейший датский аэропорт, который находится в Копенгагене, приостановил работу на три часа из-за появления БПЛА над его охраняемой зоной. Премьер-министр страны Метте Фредериксен назвала случившееся самым серьезным нападением на датскую инфраструктуру за все время. Ситуация с дронами повторилась 26 сентября.

В свою очередь, посольство России в Дании выступило с критикой спекуляций на тему возможной причастности Москвы к произошедшему. Министр обороны королевства Троэльс Лунд Поульсен также заявил, что власти Дании не располагают доказательствами, которые бы подтвердили причастность России к инцидентам с беспилотниками.